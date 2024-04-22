https://ria.ru/20240422/zakharyaev-1941591338.html

Глава еврейского фонда рассказал о связи Песаха с Днем Победы

Глава еврейского фонда рассказал о связи Песаха с Днем Победы - РИА Новости, 22.04.2024

Глава еврейского фонда рассказал о связи Песаха с Днем Победы

Праздник Песах, который евреи отмечают 22 апреля с заходом солнца, напоминает об освобождении еврейского народа из египетского рабства, где он находился под... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:06

2024-04-22T18:06

2024-04-22T18:06

религия

египет

германия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766173245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe04ebef07d4536008d81f1ebb13b2ec.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Праздник Песах, который евреи отмечают 22 апреля с заходом солнца, напоминает об освобождении еврейского народа из египетского рабства, где он находился под угрозой уничтожения, этот праздник символически связан с Днем Спасения и Освобождения 26 Ияра, установленным в память о Дне Победы 9 мая 1945 года, когда с победой над нацисткой Германией завершился Холокост, рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.На закате 22 апреля наступает один из главных еврейских праздников – Песах (его также называют еврейской Пасхой), он длится 8 дней – до вечера 30 апреля."Все еврейские праздники тесно связаны друг с другом символически. Спустя месяц с небольшим после Песаха – День Спасения и Освобождения 26 Ияра (День Победы - 9 мая 1945 года - выпал на 26 Ияра 5705 года по еврейскому календарю). Праздник символизирует освобождение еврейского народа от тотального геноцида благодаря воинам Красной армии. Очевидна взаимосвязь этих двух праздников: в Песах евреи находились в рабстве и под угрозой уничтожения со стороны египтян, а в середине ХХ века — со стороны нацистов. В итоге, пережив Холокост, евреи обрели на обетованной земле собственное национальное государство, как до этого их далекие предки, уйдя из Египта, обрели на тех же землях свой дом", - сказал Захарьяев.Он напомнил, что праздник Песах отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта, освобождении от рабства, в котором он находился 400 лет, причем "за то, что Фараон отказывался отпустить евреев из Египта, на него и всех жителей страны обрушились страшные кары"."Спасение еврейского народа легло на плечи Моисея. Бог повелел Моисею сообщить евреям, чтобы они пометили двери своих домов кровью зарезанного ягненка. В итоге в непомеченных домах погибли все первенцы, но мор обошел стороной еврейские дома. В переводе "Песах" означает "проходить, прекращаться". Ужаснувшись случившемуся с первенцами (а смерти не избежал даже его собственный сын), Фараон решил отпустить евреев. Собственно, в Песах и отмечают это событие — Исход из Египта и освобождение еврейского народа от рабства", - рассказал Захарьяев."От всей души желаю всем, кто празднует Песах, для кого важен этот праздник, — мира, достатка, радости, удачи, надежды, веры, любви и мужества. Пусть навсегда в вашей жизни воцарятся благодать и покой. Желаю с каждым днем становиться счастливее и богаче — и материально, и духовно", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240422/ravvin-1941496310.html

https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html

https://ria.ru/20240422/pesakh-1941054685.html

египет

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, германия, религия