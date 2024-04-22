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Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение формулы Зеленского - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 22.04.2024 (обновлено: 10:48 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/zakharova-1941441317.html
Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение формулы Зеленского
Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение формулы Зеленского - РИА Новости, 22.04.2024
Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение формулы Зеленского
Поддержание дискуссии в мире вокруг "формулы Зеленского" было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:22
2024-04-22T10:48
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
мария захарова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поддержание дискуссии в мире вокруг "формулы Зеленского" было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США."Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.Она также отметила, что разговоры о "формуле Зеленского" были нужны для создания у мирового сообщества впечатления о нежелании России завершать конфликт при якобы готовности Запада к мирному решению."Ситуация ровно противоположная - Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров. По запросу того же самого киевского режима в 2022 году согласие на эти переговоры было дано. Россия действительно реалистично оценивает ситуацию и понимает, что скрывается за этими разговорами о псевдоформулах мира, и не дает себя вовлечь в эти постановки", - добавила официальный представитель российского МИД.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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сша, в мире, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Мария Захарова
Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение формулы Зеленского

Захарова: обсуждением формулы Зеленского США отвлекали внимание от нового транша

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поддержание дискуссии в мире вокруг "формулы Зеленского" было нужно США для отвлечения внимания от нового выделения средств в поддержку террористической деятельности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов, их политологов, со стороны тех, кого они рекрутировали на международной площадке в поддержку так называемой "формулы Зеленского", - все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой", - сказала Захарова.
Она также отметила, что разговоры о "формуле Зеленского" были нужны для создания у мирового сообщества впечатления о нежелании России завершать конфликт при якобы готовности Запада к мирному решению.
"Ситуация ровно противоположная - Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров. По запросу того же самого киевского режима в 2022 году согласие на эти переговоры было дано. Россия действительно реалистично оценивает ситуацию и понимает, что скрывается за этими разговорами о псевдоформулах мира, и не дает себя вовлечь в эти постановки", - добавила официальный представитель российского МИД.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреУкраинаМария Захарова
 
 
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