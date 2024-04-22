https://ria.ru/20240422/yunesko-1941567826.html

Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО

Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.04.2024

Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО

Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:56

2024-04-22T16:56

2024-04-22T16:56

в мире

россия

сергей лавров

юнеско

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организацию российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года. Такого не было даже во времена "холодной" войны", - сказал министр в ходе торжественного открытие фотовыставки, посвященной 70-летию подписания Россией Устава ЮНЕСКО. "Тем не менее, ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и отменить в ней Россию не удастся. Те, кто пытаются это сделать, наносят вред престижу и потенциалу самой организации, который они готовы принести в жертву своим русофобским и неоколониальным инстинктам", - отметил Лавров. Общая задача России и стран мирового большинства - сохранить наработанный десятилетиями механизм сотрудничества, добавил он. "Объединив усилия, мы сможем преодолеть нынешний кризис и вернем ЮНЕСКО на путь содействия профессиональному взаимовыгодному диалогу", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html

https://ria.ru/20231107/unesco-1908023896.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)