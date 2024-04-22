https://ria.ru/20240422/yunesko-1941567826.html
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО
Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
в мире
россия
сергей лавров
юнеско
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организацию российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года. Такого не было даже во времена "холодной" войны", - сказал министр в ходе торжественного открытие фотовыставки, посвященной 70-летию подписания Россией Устава ЮНЕСКО. "Тем не менее, ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и отменить в ней Россию не удастся. Те, кто пытаются это сделать, наносят вред престижу и потенциалу самой организации, который они готовы принести в жертву своим русофобским и неоколониальным инстинктам", - отметил Лавров. Общая задача России и стран мирового большинства - сохранить наработанный десятилетиями механизм сотрудничества, добавил он. "Объединив усилия, мы сможем преодолеть нынешний кризис и вернем ЮНЕСКО на путь содействия профессиональному взаимовыгодному диалогу", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html
https://ria.ru/20231107/unesco-1908023896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО
Лавров: Запад злоупотребляет площадкой ЮНЕСКО, но отменить Россию не сможет
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организацию российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года. Такого не было даже во времена "холодной" войны", - сказал министр в ходе торжественного открытие фотовыставки, посвященной 70-летию подписания Россией Устава ЮНЕСКО.
"Тем не менее, ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и отменить в ней Россию не удастся. Те, кто пытаются это сделать, наносят вред престижу и потенциалу самой организации, который они готовы принести в жертву своим русофобским и неоколониальным инстинктам", - отметил Лавров.
Общая задача России и стран мирового большинства - сохранить наработанный десятилетиями механизм сотрудничества, добавил он.
"Объединив усилия, мы сможем преодолеть нынешний кризис и вернем ЮНЕСКО на путь содействия профессиональному взаимовыгодному диалогу", - подчеркнул Лавров.