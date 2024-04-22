Рейтинг@Mail.ru
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/yunesko-1941567826.html
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО
Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:56
2024-04-22T16:56
в мире
россия
сергей лавров
юнеско
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организацию российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года. Такого не было даже во времена "холодной" войны", - сказал министр в ходе торжественного открытие фотовыставки, посвященной 70-летию подписания Россией Устава ЮНЕСКО. "Тем не менее, ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и отменить в ней Россию не удастся. Те, кто пытаются это сделать, наносят вред престижу и потенциалу самой организации, который они готовы принести в жертву своим русофобским и неоколониальным инстинктам", - отметил Лавров. Общая задача России и стран мирового большинства - сохранить наработанный десятилетиями механизм сотрудничества, добавил он. "Объединив усилия, мы сможем преодолеть нынешний кризис и вернем ЮНЕСКО на путь содействия профессиональному взаимовыгодному диалогу", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html
https://ria.ru/20231107/unesco-1908023896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров обвинил Запад в злоупотреблении площадкой ЮНЕСКО

Лавров: Запад злоупотребляет площадкой ЮНЕСКО, но отменить Россию не сможет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва констатирует злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, но отменить в ней Россию не удастся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организацию российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года. Такого не было даже во времена "холодной" войны", - сказал министр в ходе торжественного открытие фотовыставки, посвященной 70-летию подписания Россией Устава ЮНЕСКО.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин ответил на вопрос о возможном выходе России из ЮНЕСКО и ООН
17 ноября 2023, 18:33
"Тем не менее, ЮНЕСКО все еще остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и отменить в ней Россию не удастся. Те, кто пытаются это сделать, наносят вред престижу и потенциалу самой организации, который они готовы принести в жертву своим русофобским и неоколониальным инстинктам", - отметил Лавров.
Общая задача России и стран мирового большинства - сохранить наработанный десятилетиями механизм сотрудничества, добавил он.
"Объединив усилия, мы сможем преодолеть нынешний кризис и вернем ЮНЕСКО на путь содействия профессиональному взаимовыгодному диалогу", - подчеркнул Лавров.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО, заявила Захарова
7 ноября 2023, 20:58
 
В миреРоссияСергей ЛавровЮНЕСКОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала