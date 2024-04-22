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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:28
2024-04-22T01:28
2024-04-22T07:35
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. "В Одесской области взрывы", — говорится в публикации.Позднее оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, сообщило, что в Одесской области повреждены складские помещения и сельхозтехника.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 00.49 звучит воздушная тревога.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"24 канал": в Одесской области произошли взрывы