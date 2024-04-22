https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941405939.html

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T01:28

2024-04-22T01:28

2024-04-22T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_486669c157534f8ffbe3051eab50528b.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. "В Одесской области взрывы", — говорится в публикации.Позднее оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, сообщило, что в Одесской области повреждены складские помещения и сельхозтехника.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 00.49 звучит воздушная тревога.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесская область, украина