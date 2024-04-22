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В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 22.04.2024 (обновлено: 07:35 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941405939.html
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:28
2024-04-22T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале. "В Одесской области взрывы", — говорится в публикации.Позднее оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, сообщило, что в Одесской области повреждены складские помещения и сельхозтехника.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 00.49 звучит воздушная тревога.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240421/udar-1941366735.html
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одесская область
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"24 канал": в Одесской области произошли взрывы

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Одесской области прогремели взрывы, сообщил "24 Канал" в своем Telegram-канале.
"В Одесской области взрывы", — говорится в публикации.
Удар по порту Южный в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Подполье поделилось кадрами удара по Южному порту в Одессе
21 апреля, 17:16
Позднее оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, сообщило, что в Одесской области повреждены складские помещения и сельхозтехника.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области с 00.49 звучит воздушная тревога.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраина
 
 
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