https://ria.ru/20240422/vsu-1941473874.html

СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ

СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ

Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:59

2024-04-22T11:59

2024-04-22T11:59

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в Telegram-канале. Генеральный штаб ВСУ 19 апреля сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе. "Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины", - приводит слова Плетенчука агентство. Информации о назначении Плетенчука руководителем пресс-центра сил обороны юга от генштаба ВСУ пока не поступало.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины