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СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/vsu-1941473874.html
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ
Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:59
2024-04-22T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в Telegram-канале. Генеральный штаб ВСУ 19 апреля сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе. "Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины", - приводит слова Плетенчука агентство. Информации о назначении Плетенчука руководителем пресс-центра сил обороны юга от генштаба ВСУ пока не поступало.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ

"Укринформ": Дмитрий Плетенчук стал новым спикером сил обороны юга ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в Telegram-канале.
Генеральный штаб ВСУ 19 апреля сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе.
"Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины", - приводит слова Плетенчука агентство. Информации о назначении Плетенчука руководителем пресс-центра сил обороны юга от генштаба ВСУ пока не поступало.
Спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ Таврия Дмитрий Лиховой - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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