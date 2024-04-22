https://ria.ru/20240422/vsu-1941473874.html
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ
Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:59
2024-04-22T11:59
2024-04-22T11:59
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назначен на должность руководителя пресс-центра сил обороны юга ВСУ, передает агентство Укринформ в Telegram-канале. Генеральный штаб ВСУ 19 апреля сообщил о проведении ротационных мероприятий и увольнении Натальи Гуменюк с должности руководителя пресс-центра сил обороны "Юг", отставки которой требовали украинские СМИ из-за препятствования их работе. "Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины", - приводит слова Плетенчука агентство. Информации о назначении Плетенчука руководителем пресс-центра сил обороны юга от генштаба ВСУ пока не поступало.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине назначили нового пресс-секретаря сил обороны юга ВСУ
"Укринформ": Дмитрий Плетенчук стал новым спикером сил обороны юга ВСУ