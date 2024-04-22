"Шокирующее количество". В США пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Fox News: Западу нечего противопоставить российскому ВПК на Украине
Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Военно-промышленный комплекс стран Запада отстает по темпам производства от российского и неспособен изменить ситуацию в сторону Киева, написал бывший сотрудник ЦРУ и член демократической партии США Брайан Дин Райт в материале для Fox News.
"Военная машина Запада не поспевает. <…> На самом деле, волшебного оружия, которое решит проблему нехватки солдат на Украине, не существует — и это основная проблема. Тем временем российская военная машина продолжает производить шокирующее количество военной техники", — заявил он.
Учитывая данное обстоятельство, автор материала признал, что России во главе с президентом Владимиром Путиным удалось выдержать санкционное давление со стороны стран Запада.
В этой связи он также обратил внимание, что Владимир Зеленский в последнее время напротив сталкивается с критикой из-за незнания реального состояния армии и неоправданно жестокого руководства. По этой причине все больше украинцев считают, что конфликт уже проигран, добавил автор статьи.
"И, честно говоря, эти 42 процента правы. <…> Планета должна сосредоточиться на мире, а не на выделении еще 60 миллиардов долларов военной помощи, которая, по словам даже украинских генералов, все равно их не спасет", — заключил Райт.
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В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжил усиливать после начала военной операции на Украине. При этом, как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков. Ранее Шойгу провел проверки также на предприятиях в Нижегородской области и Алтайском крае. На одном из заводов, выпускающем составные части к авиационным, зенитным, гранатометным боеприпасам, снарядам реактивных систем залпового огня и патронным лентам, ему доложили, что увеличили производство в 3,5 раза.
В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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