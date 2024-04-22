https://ria.ru/20240422/volontery-1941475237.html

Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту

Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту - РИА Новости, 22.04.2024

Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту

Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:06

2024-04-22T12:06

2024-04-22T12:06

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости. Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы для быстрого приготовления борща, сообщает администрация Ростова-на-Дону. Согласно видеоролику, размещенному в Telegram-канале городской администрации, группа помощи бойцам "Хозяюшки" готовит квашеную капусту. "Она очень богата витамином С, микроэлементами и микробактериями, которые вырабатываются при набраживании. Они нашим солдатам дадут силы, поднимут иммунитет. Мы очень на это надеемся", - рассказывает волонтер Ольга Грек. Помимо этого, "Хозяюшки" сушат капусту, свеклу, лук, мясо. Сушеные ингридиенты фасуют по порциям, военным остается лишь залить их кипятком, чтобы получился борщ.

https://ria.ru/20240420/gumpomosch-1941284470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростовская область, ростов-на-дону, сво, еда