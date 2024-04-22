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Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту - РИА Новости, 22.04.2024
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12:06 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/volontery-1941475237.html
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту - РИА Новости, 22.04.2024
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту
Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:06
2024-04-22T12:06
надежные люди
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости. Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы для быстрого приготовления борща, сообщает администрация Ростова-на-Дону. Согласно видеоролику, размещенному в Telegram-канале городской администрации, группа помощи бойцам "Хозяюшки" готовит квашеную капусту. "Она очень богата витамином С, микроэлементами и микробактериями, которые вырабатываются при набраживании. Они нашим солдатам дадут силы, поднимут иммунитет. Мы очень на это надеемся", - рассказывает волонтер Ольга Грек. Помимо этого, "Хозяюшки" сушат капусту, свеклу, лук, мясо. Сушеные ингридиенты фасуют по порциям, военным остается лишь залить их кипятком, чтобы получился борщ.
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ростовская область, ростов-на-дону, сво, еда
Надежные люди, Ростовская область, Ростов-на-Дону, СВО, Еда

Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту

© Администрация города Ростова-на-Дону/TelegramГруппа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовят квашеную капусту и сухой борщ для военнослужащих СВО
Группа волонтеров Хозяюшки из Ростовской области готовят квашеную капусту и сухой борщ для военнослужащих СВО
© Администрация города Ростова-на-Дону/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости. Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы для быстрого приготовления борща, сообщает администрация Ростова-на-Дону.
Согласно видеоролику, размещенному в Telegram-канале городской администрации, группа помощи бойцам "Хозяюшки" готовит квашеную капусту.
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"Она очень богата витамином С, микроэлементами и микробактериями, которые вырабатываются при набраживании. Они нашим солдатам дадут силы, поднимут иммунитет. Мы очень на это надеемся", - рассказывает волонтер Ольга Грек.
Помимо этого, "Хозяюшки" сушат капусту, свеклу, лук, мясо. Сушеные ингридиенты фасуют по порциям, военным остается лишь залить их кипятком, чтобы получился борщ.
 
Надежные людиРостовская областьРостов-на-ДонуСВОЕда
 
 
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