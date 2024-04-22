https://ria.ru/20240422/volontery-1941475237.html
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту - РИА Новости, 22.04.2024
Ростовские волонтеры готовят для бойцов СВО сухой борщ и квашеную капусту
Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:06
2024-04-22T12:06
2024-04-22T12:06
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости. Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы для быстрого приготовления борща, сообщает администрация Ростова-на-Дону. Согласно видеоролику, размещенному в Telegram-канале городской администрации, группа помощи бойцам "Хозяюшки" готовит квашеную капусту. "Она очень богата витамином С, микроэлементами и микробактериями, которые вырабатываются при набраживании. Они нашим солдатам дадут силы, поднимут иммунитет. Мы очень на это надеемся", - рассказывает волонтер Ольга Грек. Помимо этого, "Хозяюшки" сушат капусту, свеклу, лук, мясо. Сушеные ингридиенты фасуют по порциям, военным остается лишь залить их кипятком, чтобы получился борщ.
https://ria.ru/20240420/gumpomosch-1941284470.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, сво, еда
Надежные люди, Ростовская область, Ростов-на-Дону, СВО, Еда
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости. Группа волонтеров "Хозяюшки" из Ростовской области готовит для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, богатую витаминами квашеную капусту и наборы для быстрого приготовления борща, сообщает администрация Ростова-на-Дону.
Согласно видеоролику, размещенному в Telegram-канале городской администрации, группа помощи бойцам "Хозяюшки" готовит квашеную капусту.
"Она очень богата витамином С, микроэлементами и микробактериями, которые вырабатываются при набраживании. Они нашим солдатам дадут силы, поднимут иммунитет. Мы очень на это надеемся", - рассказывает волонтер Ольга Грек.
Помимо этого, "Хозяюшки" сушат капусту, свеклу, лук, мясо. Сушеные ингридиенты фасуют по порциям, военным остается лишь залить их кипятком, чтобы получился борщ.