https://ria.ru/20240422/voennye-1941424306.html
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море - РИА Новости, 22.04.2024
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море
КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:09
2024-04-22T09:09
2024-04-22T11:08
в мире
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южная корея
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов."Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря", — говорится в сообщении.Другие подробности запуска пока не приводятся.В последний раз южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря 2 апреля. Впоследствии северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешном проведении Главным управлением ракетостроения КНДР испытательного запуска новой гиперзвуковой ракеты средне-большой дальности "Хвасонпхо-16на". Твердотопливная баллистическая ракета была запущена из района Пхеньяна в северо-восточном направлении, после чего от нее отделился гиперзвуковой планирующий боевой блок, который поднялся на высоту в 101,1 километра, затем вновь достиг высоты в 72,3 километра и точно попал в цель в акватории Японского моря на расстоянии в 1000 километров от места запуска.В Объединенном командовании начальников штабов в ответ заявили, что объявленные КНДР характеристики являются преувеличенными и отметили, что до постановки гиперзвуковых ракетных систем на вооружение Пхеньяну еще очень далеко. По данным ОКНШ, северокорейская баллистическая ракета была средней дальности и пролетела немногим более 600 километров.Двадцатого апреля ЦТАК также сообщало об испытании боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробном пуске новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов.
https://ria.ru/20240320/raketa-1934384761.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, японское море, южная корея
В мире, Японское море, Южная Корея
В Южной Корее заявили о пусках северокорейских ракет в Японском море
Южнокорейские военные: КНДР запустила баллистическую ракету в Японском море
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты, сообщили в южнокорейском Объединенном командовании начальников штабов.
«
"Север запустил неопознанную баллистическую ракету в направлении Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря", — говорится в сообщении.
Другие подробности запуска пока не приводятся.
В последний раз южнокорейские военные сообщали о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря 2 апреля. Впоследствии северокорейское агентство ЦТАК сообщило об успешном проведении Главным управлением ракетостроения КНДР испытательного запуска новой гиперзвуковой ракеты средне-большой дальности "Хвасонпхо-16на". Твердотопливная баллистическая ракета была запущена из района Пхеньяна в северо-восточном направлении, после чего от нее отделился гиперзвуковой планирующий боевой блок, который поднялся на высоту в 101,1 километра, затем вновь достиг высоты в 72,3 километра и точно попал в цель в акватории Японского моря на расстоянии в 1000 километров от места запуска.
В Объединенном командовании начальников штабов в ответ заявили, что объявленные КНДР характеристики являются преувеличенными и отметили, что до постановки гиперзвуковых ракетных систем на вооружение Пхеньяну еще очень далеко. По данным ОКНШ, северокорейская баллистическая ракета была средней дальности и пролетела немногим более 600 километров.
Двадцатого апреля ЦТАК также сообщало об испытании боеголовки крылатой ракеты "Хвасаль-1 Ра-3" и пробном пуске новой зенитной ракеты "Пёльджи-1-2". Оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов.