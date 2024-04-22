Рейтинг@Mail.ru
Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/voda-1941614422.html
Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день
Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день
Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово за день повысился на 28 единиц и достиг 522 сантиметров, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:41
2024-04-22T19:41
тобол (река)
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426120_4:0:1910:1072_1920x0_80_0_0_1fb09d045b97ade6191c358607937bfe.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово за день повысился на 28 единиц и достиг 522 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень реки Тобол в районе села Упорово Тюменской области к 20.00 (18.00 мск) понедельника достиг 522 сантиметров, увеличившись за день на 28 сантиметров. Ранее власти сообщали о том, что жителей Упорово оповещают о заблаговременной эвакуации, согласно открытым данным, в селе проживают порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем.
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940619805.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
тюменская область
ишим (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426120_243:0:1672:1072_1920x0_80_0_0_99bc7be37471e0d204b8e376415cdc51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день

Уровень реки Тобол в районе села Упорово повысился на 28 сантиметров за день

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол
Русло реки Тобол
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово за день повысился на 28 единиц и достиг 522 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень реки Тобол в районе села Упорово Тюменской области к 20.00 (18.00 мск) понедельника достиг 522 сантиметров, увеличившись за день на 28 сантиметров.
Путин: Вы сказали, что остались самые упертые. Не надо так о людях говорить, не надо - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Путин отчитал тюменского губернатора за слова об "упертых людях"
17 апреля, 17:00
Ранее власти сообщали о том, что жителей Упорово оповещают о заблаговременной эвакуации, согласно открытым данным, в селе проживают порядка 6 тысяч человек.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Тобол (река)Тюменская областьИшим (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала