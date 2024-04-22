https://ria.ru/20240422/voda-1941614422.html

Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день

Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки Тобол в районе Упорово повысился на 28 сантиметров за день

Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово за день повысился на 28 единиц и достиг 522 сантиметров, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:41

2024-04-22T19:41

2024-04-22T19:41

тобол (река)

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426120_4:0:1910:1072_1920x0_80_0_0_1fb09d045b97ade6191c358607937bfe.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе тюменского села Упорово за день повысился на 28 единиц и достиг 522 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, уровень реки Тобол в районе села Упорово Тюменской области к 20.00 (18.00 мск) понедельника достиг 522 сантиметров, увеличившись за день на 28 сантиметров. Ранее власти сообщали о том, что жителей Упорово оповещают о заблаговременной эвакуации, согласно открытым данным, в селе проживают порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем.

https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940619805.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

тюменская область

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тобол (река), тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия