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ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
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13:29 22.04.2024 (обновлено: 13:42 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vks-1941501508.html
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:29
2024-04-22T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении. Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20240422/otstavanie-1941412606.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Украина
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: ВКС поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении.
Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники
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