https://ria.ru/20240422/vks-1941501508.html

ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024

ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ

ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:29

2024-04-22T13:29

2024-04-22T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

украина

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении. Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20240422/otstavanie-1941412606.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина