https://ria.ru/20240422/vks-1941501508.html
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:29
2024-04-22T13:29
2024-04-22T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении. Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов. Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники
https://ria.ru/20240422/otstavanie-1941412606.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Украина
ВКС России поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны: ВКС поразили район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС РФ и артиллерия за минувшие сутки поразили позиционный район украинской ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в понедельник пресс-службе Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", - говорится в сообщении.
Российские системы ПВО за сутки сбили 240 украинских дронов.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21232 единицы специальной военной автомобильной техники