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Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев - РИА Новости, 23.04.2024
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21:28 22.04.2024 (обновлено: 00:05 23.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vedomstva-1941637334.html
Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев
Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев - РИА Новости, 23.04.2024
Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев
Немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T21:28
2024-04-23T00:05
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten. "Мне сложно назвать нынешнюю ситуацию нормальной. Политический диалог отсутствует. По инициативе немецкой стороны приостановлены межгосударственные, межведомственные, парламентские и общественные связи. Немецким ведомствам всех уровней рекомендовано избегать любых контактов с российскими представителями. Вокруг нашей страны искусственно создается токсичная атмосфера. Сегодня общепринятой практикой является объяснение нынешних проблем Германии "российским влиянием" и следствием российской политики", - сказал Нечаев. Посол выразил сожаление, что Германия сделала ставку на конфронтацию с Россией, отвергнув тем самым десятилетия позитивного опыта сотрудничества между Москвой и Берлином. "Не видим попыток переосмыслить эту чрезвычайно опасную линию. Я имею в виду... заявления некоторых немецких политиков о том, что следует готовиться к войне с Россией и атаковать ее территорию и инфраструктуру. Такая риторика неприемлема. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации. Пока Запад не поймет, что Россию невозможно ни сломить, ни запугать, реальные способы улучшить ситуацию не просматриваются", - добавил он.
https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html
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в мире, россия, германия, москва, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Москва, Сергей Нечаев (дипломат)
Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев

Нечаев: немецким ведомствам рекомендовано избегать любых контактов с Россией

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
"Мне сложно назвать нынешнюю ситуацию нормальной. Политический диалог отсутствует. По инициативе немецкой стороны приостановлены межгосударственные, межведомственные, парламентские и общественные связи. Немецким ведомствам всех уровней рекомендовано избегать любых контактов с российскими представителями. Вокруг нашей страны искусственно создается токсичная атмосфера. Сегодня общепринятой практикой является объяснение нынешних проблем Германии "российским влиянием" и следствием российской политики", - сказал Нечаев.
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Посол выразил сожаление, что Германия сделала ставку на конфронтацию с Россией, отвергнув тем самым десятилетия позитивного опыта сотрудничества между Москвой и Берлином.
"Не видим попыток переосмыслить эту чрезвычайно опасную линию. Я имею в виду... заявления некоторых немецких политиков о том, что следует готовиться к войне с Россией и атаковать ее территорию и инфраструктуру. Такая риторика неприемлема. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации. Пока Запад не поймет, что Россию невозможно ни сломить, ни запугать, реальные способы улучшить ситуацию не просматриваются", - добавил он.
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