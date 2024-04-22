https://ria.ru/20240422/vedomstva-1941637334.html

Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев

Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев - РИА Новости, 23.04.2024

Ведомствам в ФРГ рекомендовали избегать контактов с Россией, заявил Нечаев

Немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T21:28

2024-04-22T21:28

2024-04-23T00:05

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Немецким ведомствам на всех уровнях рекомендовано избегать любых контактов с Россией, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten. "Мне сложно назвать нынешнюю ситуацию нормальной. Политический диалог отсутствует. По инициативе немецкой стороны приостановлены межгосударственные, межведомственные, парламентские и общественные связи. Немецким ведомствам всех уровней рекомендовано избегать любых контактов с российскими представителями. Вокруг нашей страны искусственно создается токсичная атмосфера. Сегодня общепринятой практикой является объяснение нынешних проблем Германии "российским влиянием" и следствием российской политики", - сказал Нечаев. Посол выразил сожаление, что Германия сделала ставку на конфронтацию с Россией, отвергнув тем самым десятилетия позитивного опыта сотрудничества между Москвой и Берлином. "Не видим попыток переосмыслить эту чрезвычайно опасную линию. Я имею в виду... заявления некоторых немецких политиков о том, что следует готовиться к войне с Россией и атаковать ее территорию и инфраструктуру. Такая риторика неприемлема. Это приведет лишь к дальнейшей эскалации. Пока Запад не поймет, что Россию невозможно ни сломить, ни запугать, реальные способы улучшить ситуацию не просматриваются", - добавил он.

https://ria.ru/20240418/frg-1940814730.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913685537.html

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в мире, россия, германия, москва, сергей нечаев (дипломат)