https://ria.ru/20240422/vaktsina-1941430760.html

В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики

В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики - РИА Новости, 22.04.2024

В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики

Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:39

2024-04-22T09:39

2024-04-22T09:39

общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых можно защититься, сообщается в телеграм-канале ведомства. "22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим в Роспотребнадзоре открыли всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, которая продлится до 30 апреля",- говорится в сообщении. Специалисты ведомства ответят на вопросы о вакцинации и об инфекциях, от которых можно защититься с помощью прививки, а также россиянам расскажут о том, что такое Национальный календарь профилактических прививок и в каких случаях проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, уточнили в Роспотребнадзоре. Контактные телефоны региональных "горячих линий" и информация о режиме работы доступны на сайтах Управлений Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240417/kor-1940515345.html

https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)