https://ria.ru/20240422/vaktsina-1941430760.html
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики - РИА Новости, 22.04.2024
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики
Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:39
2024-04-22T09:39
2024-04-22T09:39
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых можно защититься, сообщается в телеграм-канале ведомства. "22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим в Роспотребнадзоре открыли всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, которая продлится до 30 апреля",- говорится в сообщении. Специалисты ведомства ответят на вопросы о вакцинации и об инфекциях, от которых можно защититься с помощью прививки, а также россиянам расскажут о том, что такое Национальный календарь профилактических прививок и в каких случаях проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, уточнили в Роспотребнадзоре. Контактные телефоны региональных "горячих линий" и информация о режиме работы доступны на сайтах Управлений Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240417/kor-1940515345.html
https://ria.ru/20240322/antigistaminnye-1934966842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики
Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики