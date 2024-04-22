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В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики - РИА Новости, 22.04.2024
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09:39 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/vaktsina-1941430760.html
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики - РИА Новости, 22.04.2024
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики
Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:39
2024-04-22T09:39
общество
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых можно защититься, сообщается в телеграм-канале ведомства. "22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим в Роспотребнадзоре открыли всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, которая продлится до 30 апреля",- говорится в сообщении. Специалисты ведомства ответят на вопросы о вакцинации и об инфекциях, от которых можно защититься с помощью прививки, а также россиянам расскажут о том, что такое Национальный календарь профилактических прививок и в каких случаях проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, уточнили в Роспотребнадзоре. Контактные телефоны региональных "горячих линий" и информация о режиме работы доступны на сайтах Управлений Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240417/kor-1940515345.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России открылась "горячая линия" по вопросам вакцинопрофилактики

Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, специалисты ответят на вопросы о прививках и об инфекциях, от которых можно защититься, сообщается в телеграм-канале ведомства.
«
"22 апреля в России началась единая неделя иммунизации. В связи с этим в Роспотребнадзоре открыли всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, которая продлится до 30 апреля",- говорится в сообщении.
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Специалисты ведомства ответят на вопросы о вакцинации и об инфекциях, от которых можно защититься с помощью прививки, а также россиянам расскажут о том, что такое Национальный календарь профилактических прививок и в каких случаях проводится иммунизация по эпидемическим показаниям, уточнили в Роспотребнадзоре.
Контактные телефоны региональных "горячих линий" и информация о режиме работы доступны на сайтах Управлений Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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