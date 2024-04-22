https://ria.ru/20240422/upts-1941528004.html

СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни

СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни - РИА Новости, 22.04.2024

СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни

СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:51

2024-04-22T14:51

2024-04-22T14:51

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание российской военной операции. "Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ в Хмельницкой области. Клирик поддерживал (российскую военную операцию) и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как утверждается, во время литургий священник обвинял в конфликте украинские власти и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях. Ему предъявлены обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", "оправдание, признание правомерной" российской военной операции, "глорификации ее участников". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939563059.html

https://ria.ru/20240411/raskolniki-1939310408.html

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украина, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, в мире