СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни
СБУ обвинила настоятеля храма канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни
© Фото : Служба безопасности УкраиныСБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни
© Фото : Служба безопасности Украины
СБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание российской военной операции.
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ в Хмельницкой области. Клирик поддерживал (российскую военную операцию) и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
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Как утверждается, во время литургий священник обвинял в конфликте украинские власти и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях.
Ему предъявлены обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", "оправдание, признание правомерной" российской военной операции, "глорификации ее участников". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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