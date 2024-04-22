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СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни - РИА Новости, 22.04.2024
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Религия
 
14:51 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/upts-1941528004.html
СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни
СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни - РИА Новости, 22.04.2024
СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни
СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:51
2024-04-22T14:51
религия
украина
хмельницкая область
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание российской военной операции. "Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ в Хмельницкой области. Клирик поддерживал (российскую военную операцию) и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как утверждается, во время литургий священник обвинял в конфликте украинские власти и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях. Ему предъявлены обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", "оправдание, признание правомерной" российской военной операции, "глорификации ее участников". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939563059.html
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украина, хмельницкая область, россия, служба безопасности украины, в мире
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ обвинила очередного священника канонической УПЦ в разжигании розни

СБУ обвинила настоятеля храма канонической УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

© Фото : Служба безопасности УкраиныСБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни
СБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Служба безопасности Украины
СБУ обвинила священника канонической УПЦ в разжигании розни
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. СБУ сообщила в понедельник, что предъявила обвинение настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области - священнику инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание российской военной операции.
"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ в Хмельницкой области. Клирик поддерживал (российскую военную операцию) и разжигал религиозную ненависть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Протоиерей Николай Данилевич - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
СБУ проводит обыски у представителя канонической УПЦ Данилевича
12 апреля, 12:10
Как утверждается, во время литургий священник обвинял в конфликте украинские власти и публиковал соответствующие сообщения в социальных сетях.
Ему предъявлены обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам", "оправдание, признание правомерной" российской военной операции, "глорификации ее участников". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
11 апреля, 12:27
 
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