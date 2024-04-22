https://ria.ru/20240422/uporovo-1941481026.html
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться - РИА Новости, 22.04.2024
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться
Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:25
2024-04-22T12:25
2024-04-22T12:40
происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426076_3:0:1911:1073_1920x0_80_0_0_44dd17312bb43ba88c96066d6022d131.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. "В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации", – говорится в сообщении. Отмечается, что по населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и покинуть зону возможного подтопления. Согласно открытым данным, в селе Упорово проживает порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941426076_241:0:1672:1073_1920x0_80_0_0_e581623f9cd1e578f36ee11283a7b7ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Наводнения в России — 2024
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться
Власти призвали жителей тюменского села Упорово заблаговременно эвакуироваться