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Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться - РИА Новости, 22.04.2024
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12:25 22.04.2024 (обновлено: 12:40 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/uporovo-1941481026.html
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться - РИА Новости, 22.04.2024
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться
Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:25
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происшествия
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. "В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации", – говорится в сообщении. Отмечается, что по населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и покинуть зону возможного подтопления. Согласно открытым данным, в селе Упорово проживает порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html
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ишим (река)
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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Наводнения в России — 2024
Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться

Власти призвали жителей тюменского села Упорово заблаговременно эвакуироваться

© Администрация Упоровского района/TelegramТюменская область
Тюменская область
© Администрация Упоровского района/Telegram
Тюменская область. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
"В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что по населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и покинуть зону возможного подтопления. Согласно открытым данным, в селе Упорово проживает порядка 6 тысяч человек.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
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