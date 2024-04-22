https://ria.ru/20240422/uporovo-1941481026.html

Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться

Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться - РИА Новости, 22.04.2024

Жителей тюменского села Упорово призвали заблаговременно эвакуироваться

Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:25

2024-04-22T12:25

2024-04-22T12:40

происшествия

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жителей села Упорово в Тюменской области оповещают о заблаговременной эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале. "В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации", – говорится в сообщении. Отмечается, что по населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и покинуть зону возможного подтопления. Согласно открытым данным, в селе Упорово проживает порядка 6 тысяч человек. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024