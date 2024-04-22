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Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 22.04.2024 (обновлено: 20:15 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941617940.html
Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева
Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева - РИА Новости, 22.04.2024
Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что не может принимать за европейские столицы решения по поставкам оружия Украине, так как вопросы обороны и РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:56
2024-04-22T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что не может принимать за европейские столицы решения по поставкам оружия Украине, так как вопросы обороны и безопасности находятся в ведении властей государств-членов, а не европейских институтов. "Я сожалею, но у меня нет систем Patriot в Брюсселе, ими располагают столицы, они должны принимать решения", - заявил Боррель на пресс-конференции в Люксембурге по итогам совещания министров иностранных дел и обороны государств-членов ЕС. Он отвечал на вопрос журналистов о многочисленных, но пока не слишком результативных встречах ЕС и НАТО по организации поставок систем ПВО Украине. По результатам этих встреч неоднократно говорилось, что государства поищут у себя доступные для Украины системы ПВО, но пока только одна из 27 стран - Германия - пообещала поставить одну систему Patriot Киеву. Боррель рассчитывает, что после сегодняшней встречи министры ЕС вернутся в свои столицы "с четким пониманием потребностей Украины и примут соответствующие решения". По его словам, Украина нуждается не только в новых системах, но в "непрерывном потоке боеприпасов к ним". "Не в моих силах принимать такие решения", - сказал Боррель. Он отметил, что его роль заключается в убеждении министров, и именно для этого сегодня в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел и обороны для обсуждения как политических, так и оборонных аспектов этого вопроса. "Не устану повторять, что оборона и безопасность относятся к компетенции государств-членов ЕС, а не меня или Еврокомиссии… Сегодня, я полагаю, все было сказано и все понимают, все могут принять решения, но я не могу за них решать", - подчеркнул Боррель. По его словам, на встречах с министрами он не оказывает на них давление, а заявляет о необходимости "не только испытывать обеспокоенность, но и действовать". Однако Боррель признал, что надо принимать во внимание возможности государств и сопоставлять их с потребностями и необходимостью поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева

Боррель заявил, что не может решать за страны ЕС по поставкам оружия для Киева

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что не может принимать за европейские столицы решения по поставкам оружия Украине, так как вопросы обороны и безопасности находятся в ведении властей государств-членов, а не европейских институтов.
"Я сожалею, но у меня нет систем Patriot в Брюсселе, ими располагают столицы, они должны принимать решения", - заявил Боррель на пресс-конференции в Люксембурге по итогам совещания министров иностранных дел и обороны государств-членов ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Он отвечал на вопрос журналистов о многочисленных, но пока не слишком результативных встречах ЕС и НАТО по организации поставок систем ПВО Украине. По результатам этих встреч неоднократно говорилось, что государства поищут у себя доступные для Украины системы ПВО, но пока только одна из 27 стран - Германия - пообещала поставить одну систему Patriot Киеву.
Боррель рассчитывает, что после сегодняшней встречи министры ЕС вернутся в свои столицы "с четким пониманием потребностей Украины и примут соответствующие решения". По его словам, Украина нуждается не только в новых системах, но в "непрерывном потоке боеприпасов к ним".
"Не в моих силах принимать такие решения", - сказал Боррель. Он отметил, что его роль заключается в убеждении министров, и именно для этого сегодня в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел и обороны для обсуждения как политических, так и оборонных аспектов этого вопроса.
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"Не устану повторять, что оборона и безопасность относятся к компетенции государств-членов ЕС, а не меня или Еврокомиссии… Сегодня, я полагаю, все было сказано и все понимают, все могут принять решения, но я не могу за них решать", - подчеркнул Боррель.
По его словам, на встречах с министрами он не оказывает на них давление, а заявляет о необходимости "не только испытывать обеспокоенность, но и действовать". Однако Боррель признал, что надо принимать во внимание возможности государств и сопоставлять их с потребностями и необходимостью поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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