Боррель посетовал, что не может принимать решения по оружию для Киева
Боррель заявил, что не может решать за страны ЕС по поставкам оружия для Киева
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что не может принимать за европейские столицы решения по поставкам оружия Украине, так как вопросы обороны и безопасности находятся в ведении властей государств-членов, а не европейских институтов.
"Я сожалею, но у меня нет систем Patriot в Брюсселе, ими располагают столицы, они должны принимать решения", - заявил Боррель на пресс-конференции в Люксембурге по итогам совещания министров иностранных дел и обороны государств-членов ЕС.
Он отвечал на вопрос журналистов о многочисленных, но пока не слишком результативных встречах ЕС и НАТО по организации поставок систем ПВО Украине. По результатам этих встреч неоднократно говорилось, что государства поищут у себя доступные для Украины системы ПВО, но пока только одна из 27 стран - Германия - пообещала поставить одну систему Patriot Киеву.
Боррель рассчитывает, что после сегодняшней встречи министры ЕС вернутся в свои столицы "с четким пониманием потребностей Украины и примут соответствующие решения". По его словам, Украина нуждается не только в новых системах, но в "непрерывном потоке боеприпасов к ним".
"Не в моих силах принимать такие решения", - сказал Боррель. Он отметил, что его роль заключается в убеждении министров, и именно для этого сегодня в Люксембурге прошла встреча министров иностранных дел и обороны для обсуждения как политических, так и оборонных аспектов этого вопроса.
Европа забыла, кто ее освобождал от нацизма. Придется напомнить
21 апреля, 08:00
"Не устану повторять, что оборона и безопасность относятся к компетенции государств-членов ЕС, а не меня или Еврокомиссии… Сегодня, я полагаю, все было сказано и все понимают, все могут принять решения, но я не могу за них решать", - подчеркнул Боррель.
По его словам, на встречах с министрами он не оказывает на них давление, а заявляет о необходимости "не только испытывать обеспокоенность, но и действовать". Однако Боррель признал, что надо принимать во внимание возможности государств и сопоставлять их с потребностями и необходимостью поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36