https://ria.ru/20240422/ukraina-1941571970.html

Военный эксперт дал прогноз, когда ВСУ потеряют новые территории

Военный эксперт дал прогноз, когда ВСУ потеряют новые территории - РИА Новости, 22.04.2024

Военный эксперт дал прогноз, когда ВСУ потеряют новые территории

Вооруженные силы Украины уступят часть подконтрольных территорий в течение 2024 года, заявил агентству Reuters директор по военным наукам Королевского... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:14

2024-04-22T17:14

2024-04-22T17:19

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины уступят часть подконтрольных территорий в течение 2024 года, заявил агентству Reuters директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл. "По существу, в 2024 году мы видим насколько возможно достаточно сильную оборонительную позицию (Украины - ред.), но признаем, что украинцы, вероятно, уступят россиянам некоторые территории", – сказал он в интервью агентству. По его мнению, причиной этому стало безуспешное украинское контрнаступление лета прошлого года, не сумевшее прорвать российские линии обороны. Помимо этого, сыграла роль концентрация Россией вооруженных сил и длительные задержки в одобрении американской военной помощи. Теперь, как утверждает эксперт, перед Киевом стоит задача одновременно удерживать оборону и готовиться к наступлению в 2025 году. Ранее в интервью германской газете Bild Владимир Зеленский сказал, что Киев разработал план нового контрнаступления, но для этого нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост, однако "речь идет не только о нем", но и о "некоторых инфраструктурных объектах, которые служат военной целью", включая аэродромы и другие мосты. Источник в Минобороны России заявил, что новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, а также отметил, что на Украине уже давно нет своего вооружения, "да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире