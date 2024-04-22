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Швейцария пока не отправляла приглашений на конференцию по Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 22.04.2024 (обновлено: 13:18 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941489939.html
Швейцария пока не отправляла приглашений на конференцию по Украине
Швейцария пока не отправляла приглашений на конференцию по Украине - РИА Новости, 22.04.2024
Швейцария пока не отправляла приглашений на конференцию по Украине
Швейцария ещё никому не отправила приглашения на мирную конференцию по Украине в июне под Люцерном, это будет сделано в ближайшие дни, заявили РИА Новости в МИД РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:53
2024-04-22T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
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ЖЕНЕВА, 22 апр - РИА Новости. Швейцария ещё никому не отправила приглашения на мирную конференцию по Украине в июне под Люцерном, это будет сделано в ближайшие дни, заявили РИА Новости в МИД страны. "Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни", - ответили в ведомстве на вопрос, было ли в итоге направлено приглашение в Россию и Белоруссию. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил 12 апреля, что Берн в "ближайшие дни" проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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в мире, украина, швейцария, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия
Швейцария пока не отправляла приглашений на конференцию по Украине

МИД Швейцарии начнет рассылать приглашения на саммит по Украине в ближайшие дни

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 апр - РИА Новости. Швейцария ещё никому не отправила приглашения на мирную конференцию по Украине в июне под Люцерном, это будет сделано в ближайшие дни, заявили РИА Новости в МИД страны.
"Приглашения еще не отправлены, это будет сделано в ближайшие дни", - ответили в ведомстве на вопрос, было ли в итоге направлено приглашение в Россию и Белоруссию.
Изображение сгенерировано ИИ
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11 апреля, 08:00
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил 12 апреля, что Берн в "ближайшие дни" проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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