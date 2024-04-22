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Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье
Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье
В Подмосковье состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", в мероприятии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:15
2024-04-22T13:15
2024-04-22T13:15
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", в мероприятии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Проект стал одним из самых масштабных мероприятий системы среднего профессионального образования Подмосковья в 2024 году. В данном событии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей. На базе 44 колледжей и техникумов были представлены 14 кластеров "Профессионалитета". Для родителей прошло собрание с участием потенциальных работодателей и руководства образовательных организаций, а школьники смогли посетить интерактивные экскурсии и пройти профессиональные пробы. С 1 сентября 2024 года "Профессионалитет" будет реализовываться в Московской области на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в семи структурных подразделениях вузов. Ожидается, что по программам проекта к обучению приступят в новом учебном году более 12 тысяч студентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", в мероприятии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Проект стал одним из самых масштабных мероприятий системы среднего профессионального образования Подмосковья в 2024 году.
В данном событии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей. На базе 44 колледжей и техникумов были представлены 14 кластеров "Профессионалитета".
Для родителей прошло собрание с участием потенциальных работодателей и руководства образовательных организаций, а школьники смогли посетить интерактивные экскурсии и пройти профессиональные пробы.
С 1 сентября 2024 года "Профессионалитет" будет реализовываться в Московской области
на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в семи структурных подразделениях вузов.
Ожидается, что по программам проекта к обучению приступят в новом учебном году более 12 тысяч студентов.