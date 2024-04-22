https://ria.ru/20240422/ucheniki-1941495691.html

Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье

Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024

Более 35 тысяч учеников посетили Единый день открытых дверей в Подмосковье

В Подмосковье состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", в мероприятии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:15

2024-04-22T13:15

2024-04-22T13:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941496485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34c16f19538b61c7ea668afd7ba6a96f.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Подмосковье состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет", в мероприятии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Проект стал одним из самых масштабных мероприятий системы среднего профессионального образования Подмосковья в 2024 году. В данном событии приняли участие свыше 35 тысяч учащихся из более 880 школ и около 10 тысяч родителей. На базе 44 колледжей и техникумов были представлены 14 кластеров "Профессионалитета". Для родителей прошло собрание с участием потенциальных работодателей и руководства образовательных организаций, а школьники смогли посетить интерактивные экскурсии и пройти профессиональные пробы. С 1 сентября 2024 года "Профессионалитет" будет реализовываться в Московской области на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в семи структурных подразделениях вузов. Ожидается, что по программам проекта к обучению приступят в новом учебном году более 12 тысяч студентов.

https://ria.ru/20240418/ege-1940840313.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)