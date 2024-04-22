https://ria.ru/20240422/uchastnitsa-1941621097.html

Астраханская область станет участницей нового нацпроекта

Астраханская область станет участницей нового нацпроекта - РИА Новости, 22.04.2024

Астраханская область станет участницей нового нацпроекта

Астраханская область в 2025 году станет участницей нового национального проекта в сфере здравоохранения, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:08

2024-04-22T20:08

2024-04-22T20:08

астраханская область

астраханская область

здравоохранение

нацпроекты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Астраханская область в 2025 году станет участницей нового национального проекта в сфере здравоохранения, сообщает администрация губернатора региона. "Со следующего года в Астраханской области стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Уточняется, что в него войдут мероприятия, запланированные в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена", а также федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С. По данным министерства здравоохранения региона, благодаря новому нацпроекту в Астраханской области капитально отремонтируют 44 объекта первичного звена здравоохранения, 30 из которых находятся в сельской местности. Приобретут девять передвижных медицинских комплексов для проведения медобследований, в том числе пациентов, живущих в труднодоступных населенных пунктах. Закупят 85 автомобилей медико-санитарной помощи и 187 единиц различного медоборудования. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" также предусматривает внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот и применение технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, здравоохранение, нацпроекты