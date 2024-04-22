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Астраханская область станет участницей нового нацпроекта
Астраханская область станет участницей нового нацпроекта - РИА Новости, 22.04.2024
Астраханская область станет участницей нового нацпроекта
Астраханская область в 2025 году станет участницей нового национального проекта в сфере здравоохранения, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:08
2024-04-22T20:08
2024-04-22T20:08
астраханская область
астраханская область
здравоохранение
нацпроекты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Астраханская область в 2025 году станет участницей нового национального проекта в сфере здравоохранения, сообщает администрация губернатора региона. "Со следующего года в Астраханской области стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Уточняется, что в него войдут мероприятия, запланированные в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена", а также федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С. По данным министерства здравоохранения региона, благодаря новому нацпроекту в Астраханской области капитально отремонтируют 44 объекта первичного звена здравоохранения, 30 из которых находятся в сельской местности. Приобретут девять передвижных медицинских комплексов для проведения медобследований, в том числе пациентов, живущих в труднодоступных населенных пунктах. Закупят 85 автомобилей медико-санитарной помощи и 187 единиц различного медоборудования. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" также предусматривает внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот и применение технологий искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240314/dispanserizatsiya-1933006175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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астраханская область, здравоохранение, нацпроекты
Астраханская область, Астраханская область, Здравоохранение, Нацпроекты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр — РИА Новости. Астраханская область в 2025 году станет участницей нового национального проекта в сфере здравоохранения, сообщает администрация губернатора региона.
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"Со следующего года в Астраханской области стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в него войдут мероприятия, запланированные в рамках реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена", а также федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С.
По данным министерства здравоохранения региона, благодаря новому нацпроекту в Астраханской области
капитально отремонтируют 44 объекта первичного звена здравоохранения, 30 из которых находятся в сельской местности. Приобретут девять передвижных медицинских комплексов для проведения медобследований, в том числе пациентов, живущих в труднодоступных населенных пунктах. Закупят 85 автомобилей медико-санитарной помощи и 187 единиц различного медоборудования.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" также предусматривает внедрение единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека, обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот и применение технологий искусственного интеллекта.