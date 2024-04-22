https://ria.ru/20240422/uchastniki-1941413537.html
Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды
Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды - РИА Новости, 22.04.2024
Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды
Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили жилищные документы и госнаграды, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:37
2024-04-22T05:37
2024-04-22T11:14
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили жилищные документы и госнаграды, сообщили в Минобороны РФ. "В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе "Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова", начальник управления военного образования – заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении. Уточняется, что отличившимся военнослужащим вручено 37 наград, в числе которых девять орденов "Мужества", Знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль "Суворова" и 10 медалей "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени и 15 медалей "Участник СВО". "В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы. Каждый из вас пройдет здесь военно-врачебную комиссию и получит соответствующие документы для установления и получения социальных льгот и гарантий", - сказал Муравлянников. В министерстве отметили, что в мероприятии также принял участие заместитель начальника филиала "Западный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Александр Новиков, который вручил военнослужащим жилищные документы.
https://ria.ru/20240210/uchenye-1926529953.html
https://ria.ru/20231109/svo-1908413467.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Новиков
Участникам СВО, прошедшим переподготовку, вручили госнаграды
Минобороны: участники СВО, прошедшие переподготовку, получили госнаграды
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили жилищные документы и госнаграды, сообщили в Минобороны РФ.
"В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе "Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова", начальник управления военного образования – заместитель начальника главного управления кадров министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отличившимся военнослужащим вручено 37 наград, в числе которых девять орденов "Мужества", Знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медаль "Суворова" и 10 медалей "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени и 15 медалей "Участник СВО".
"В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию, решены жилищные вопросы, проработаны вопросы транспорта и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения вами военной службы. Каждый из вас пройдет здесь военно-врачебную комиссию и получит соответствующие документы для установления и получения социальных льгот и гарантий", - сказал Муравлянников.
В министерстве отметили, что в мероприятии также принял участие заместитель начальника филиала "Западный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Александр Новиков
, который вручил военнослужащим жилищные документы.