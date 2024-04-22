https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941524221.html

Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь

Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь - РИА Новости, 22.04.2024

Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь

Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, пытался замять дело, заявила следователь в Замоскворецком районном суде... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:39

2024-04-22T14:39

2024-04-22T17:30

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

азербайджан

москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, пытался замять дело, заявила следователь в Замоскворецком районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте фигурантов."Отец Аббасова пытался договориться с родственниками, чтобы замять дело", — сказала она, обосновывая ходатайство об аресте Аббасова-старшего.Кроме того, отец давал сыну указания, как нужно скрываться, добавила следователь. Родственники убитого, со своей стороны, заявили, что семья Аббасова угрожала им, после чего они подали заявление в правоохранительные органы.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на молодого человека, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.Следствие ходатайствовало об аресте всех шестерых. Вслед за Шахином Аббасовым под стражу отправили Гусейнова и Бахтияра Аббасова.

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

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азербайджан

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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан, москва