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Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь - РИА Новости, 22.04.2024
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14:39 22.04.2024 (обновлено: 17:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941524221.html
Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь
Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь - РИА Новости, 22.04.2024
Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь
Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, пытался замять дело, заявила следователь в Замоскворецком районном суде... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:39
2024-04-22T17:30
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
азербайджан
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, пытался замять дело, заявила следователь в Замоскворецком районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте фигурантов."Отец Аббасова пытался договориться с родственниками, чтобы замять дело", — сказала она, обосновывая ходатайство об аресте Аббасова-старшего.Кроме того, отец давал сыну указания, как нужно скрываться, добавила следователь. Родственники убитого, со своей стороны, заявили, что семья Аббасова угрожала им, после чего они подали заявление в правоохранительные органы.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на молодого человека, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.Следствие ходатайствовало об аресте всех шестерых. Вслед за Шахином Аббасовым под стражу отправили Гусейнова и Бахтияра Аббасова.
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан, москва
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Азербайджан, Москва
Отец Аббасова пытался замять дело, заявила следователь

Следователь: отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого

© РИА НовостиСтихийный мемориал возле дома в Москве, где был убит мужчина
Стихийный мемориал возле дома в Москве, где был убит мужчина
© РИА Новости
Стихийный мемориал возле дома в Москве, где был убит мужчина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отец Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, пытался замять дело, заявила следователь в Замоскворецком районном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте фигурантов.
"Отец Аббасова пытался договориться с родственниками, чтобы замять дело", — сказала она, обосновывая ходатайство об аресте Аббасова-старшего.
Шахин Аббасов
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Кроме того, отец давал сыну указания, как нужно скрываться, добавила следователь.
Родственники убитого, со своей стороны, заявили, что семья Аббасова угрожала им, после чего они подали заявление в правоохранительные органы.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на молодого человека, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм пострадавший скончался.
Аббасова и двух его двоюродных братьев задержали два дня спустя в Ростовской области. Суд отправил его под стражу до 18 июня.
Всего в деле шесть фигурантов — Шахин Аббасов, его отец Низами, два двоюродных брата, дядя Бахтияр и друг Нахид Гусейнов. Их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и в пособничестве в убийстве.
Следствие ходатайствовало об аресте всех шестерых. Вслед за Шахином Аббасовым под стражу отправили Гусейнова и Бахтияра Аббасова.
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ПроисшествияУбийство мужчины на юго-востоке МосквыАзербайджанМосква
 
 
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