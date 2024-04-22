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Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024
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12:51 22.04.2024 (обновлено: 14:58 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941489090.html
Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки
Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024
Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки
Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и его двух братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и пособничестве, сообщается РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:51
2024-04-22T14:58
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и его двух братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и пособничестве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Представитель прокуратуры Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле прокуратуры."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова и ещё двух фигурантов этого дела", - добавили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Шахин Аббасов и его двое двоюродных братьев были задержаны 19 апреля в Ростовской области, сообщали столичный главк СК РФ и МВД России. Их доставили в Москву 20 апреля.Рассмотрение ходатайства об аресте отца, дяди и друга предполагаемого убийцы было перенесено с 20 на 22 апреля.
https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html
https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Москва
Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Следствие просит об аресте 6 фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и его двух братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и пособничестве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Представитель прокуратуры Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле прокуратуры.
«
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова и ещё двух фигурантов этого дела", - добавили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Шахин Аббасов и его двое двоюродных братьев были задержаны 19 апреля в Ростовской области, сообщали столичный главк СК РФ и МВД России. Их доставили в Москву 20 апреля.
Рассмотрение ходатайства об аресте отца, дяди и друга предполагаемого убийцы было перенесено с 20 на 22 апреля.
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ПроисшествияУбийство мужчины на юго-востоке МосквыМосква
 
 
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