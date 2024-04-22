https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941489090.html

Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки - РИА Новости, 22.04.2024

Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки

Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и его двух братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и пособничестве, сообщается РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:51

2024-04-22T12:51

2024-04-22T14:58

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки и его двух братьев, им предъявлены обвинения в убийстве и пособничестве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Представитель прокуратуры Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарская меры пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что расследование дела находится на контроле прокуратуры."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова и ещё двух фигурантов этого дела", - добавили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Шахин Аббасов и его двое двоюродных братьев были задержаны 19 апреля в Ростовской области, сообщали столичный главк СК РФ и МВД России. Их доставили в Москву 20 апреля.Рассмотрение ходатайства об аресте отца, дяди и друга предполагаемого убийцы было перенесено с 20 на 22 апреля.

https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941200519.html

https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы, москва