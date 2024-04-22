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Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines - РИА Новости, 22.04.2024
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Туризм
 
20:35 22.04.2024 (обновлено: 23:56 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html
Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines
Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines - РИА Новости, 22.04.2024
Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines
Российские дипломаты пока не получили внятной реакции от турецких властей относительно ситуации с массовым недопуском сограждан на рейсы в Латинскую Америку и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:35
2024-04-22T23:56
туризм
в мире
стамбул
россия
турция
turkish airlines
латинская америка
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СТАМБУЛ, 22 апр — РИА Новости. Российские дипломаты пока не получили внятной реакции от турецких властей относительно ситуации с массовым недопуском сограждан на рейсы в Латинскую Америку и посоветовали россиянам оценить целесообразность полетов Turkish Airlines, заявили РИА Новости в посольстве в Анкаре.Как отметили в дипмиссии, существует серьезная проблема. Так, в некоторых случаях сотрудники авиакомпании отказывают гражданам России в посадке на борт самолета и ведут себя при этом не вполне корректно."Причины приводят разные, но в основном сводится к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства. В числе требований: наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, — подтверждающих документов и другие. Эти сведения компания "Турецкие авиалинии" вывесила на своем интернет-сайте на турецком и английском языках. Однако размещать на русском языке отказалась", — пояснили в ведомстве.Там напомнили, что Генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиаперевозчика к этой нездоровой ситуации. "Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено", — подчеркнули в диппредставительстве.По мнению дипломатов, россияне подвергаются ущемлению прав в турецких аэропортах, поэтому при необходимости они должны незамедлительно связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле по телефону и электронной почте."Главное — вынуждены посоветовать нашим гражданам тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании", — добавили в ведомстве.Turkish Airlines не пускает россиян в Латинскую АмерикуС конца февраля Turkish Airlines не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, например, из-за отсутствия багажа или "чистого паспорта", иногда причины не называются, рассказали ранее РИА Новости пострадавшие граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пассажирок поделилась с агентством ответом перевозчика: он заявил, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.Как указал генконсул в Стамбуле Андрей Буравов, эта проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж Turkish Airlines.
https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html
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в мире, стамбул, россия, турция, turkish airlines, латинская америка
Туризм, В мире, Стамбул, Россия, Турция, Turkish Airlines, Латинская Америка

Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 апр — РИА Новости. Российские дипломаты пока не получили внятной реакции от турецких властей относительно ситуации с массовым недопуском сограждан на рейсы в Латинскую Америку и посоветовали россиянам оценить целесообразность полетов Turkish Airlines, заявили РИА Новости в посольстве в Анкаре.
Как отметили в дипмиссии, существует серьезная проблема. Так, в некоторых случаях сотрудники авиакомпании отказывают гражданам России в посадке на борт самолета и ведут себя при этом не вполне корректно.
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"Причины приводят разные, но в основном сводится к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства. В числе требований: наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, — подтверждающих документов и другие. Эти сведения компания "Турецкие авиалинии" вывесила на своем интернет-сайте на турецком и английском языках. Однако размещать на русском языке отказалась", — пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что Генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиаперевозчика к этой нездоровой ситуации.
"Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено", — подчеркнули в диппредставительстве.
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По мнению дипломатов, россияне подвергаются ущемлению прав в турецких аэропортах, поэтому при необходимости они должны незамедлительно связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле по телефону и электронной почте.
"Главное — вынуждены посоветовать нашим гражданам тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании", — добавили в ведомстве.

Turkish Airlines не пускает россиян в Латинскую Америку

С конца февраля Turkish Airlines не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, например, из-за отсутствия багажа или "чистого паспорта", иногда причины не называются, рассказали ранее РИА Новости пострадавшие граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией.
Одна из пассажирок поделилась с агентством ответом перевозчика: он заявил, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.
Как указал генконсул в Стамбуле Андрей Буравов, эта проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж Turkish Airlines.
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