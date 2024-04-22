https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html

Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines - РИА Новости, 22.04.2024

Посольство призвало россиян оценить необходимость полетов Turkish Airlines

Российские дипломаты пока не получили внятной реакции от турецких властей относительно ситуации с массовым недопуском сограждан на рейсы в Латинскую Америку и... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:35

2024-04-22T20:35

2024-04-22T23:56

туризм

в мире

стамбул

россия

турция

turkish airlines

латинская америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893326725_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_dfcc8aadad95a03ebd815a4aede417c0.jpg

СТАМБУЛ, 22 апр — РИА Новости. Российские дипломаты пока не получили внятной реакции от турецких властей относительно ситуации с массовым недопуском сограждан на рейсы в Латинскую Америку и посоветовали россиянам оценить целесообразность полетов Turkish Airlines, заявили РИА Новости в посольстве в Анкаре.Как отметили в дипмиссии, существует серьезная проблема. Так, в некоторых случаях сотрудники авиакомпании отказывают гражданам России в посадке на борт самолета и ведут себя при этом не вполне корректно."Причины приводят разные, но в основном сводится к тому, что якобы страны следования установили жесткие правила на допуск росграждан в их государства. В числе требований: наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, — подтверждающих документов и другие. Эти сведения компания "Турецкие авиалинии" вывесила на своем интернет-сайте на турецком и английском языках. Однако размещать на русском языке отказалась", — пояснили в ведомстве.Там напомнили, что Генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиаперевозчика к этой нездоровой ситуации. "Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено", — подчеркнули в диппредставительстве.По мнению дипломатов, россияне подвергаются ущемлению прав в турецких аэропортах, поэтому при необходимости они должны незамедлительно связываться с посольством в Анкаре и генконсульством в Стамбуле по телефону и электронной почте."Главное — вынуждены посоветовать нашим гражданам тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании", — добавили в ведомстве.Turkish Airlines не пускает россиян в Латинскую АмерикуС конца февраля Turkish Airlines не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, например, из-за отсутствия багажа или "чистого паспорта", иногда причины не называются, рассказали ранее РИА Новости пострадавшие граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пассажирок поделилась с агентством ответом перевозчика: он заявил, что решение о недопуске на рейс принимает сторонняя компания, обеспечивающая безопасность в аэропорту.Как указал генконсул в Стамбуле Андрей Буравов, эта проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж Turkish Airlines.

https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

стамбул

россия

турция

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, стамбул, россия, турция, turkish airlines, латинская америка