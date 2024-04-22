https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941598449.html

Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами

Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами - РИА Новости, 22.04.2024

Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами

Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы с оплатой услуг туристами из РФ в Турции, это в меньшей степени касается "пакетных" туристов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:39

2024-04-22T18:39

2024-04-22T18:39

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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы с оплатой услуг туристами из РФ в Турции, это в меньшей степени касается "пакетных" туристов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик. В Анталье 19 апреля состоялось 9-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга России, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора. "Тема способов оплаты услуг в Турции, конечно же, обсуждалась на заседании (подгруппы), и пока здесь есть определенные сложности. Однако стоит отметить, что, скорее всего, этo в меньшей степени коснется так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", - сообщил Ветрик. "Кроме того, на территории Тyрции турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, как, нaпpимep, турецкая платежная система LETIM", - отметил консул.

https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938743389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, россия, турция