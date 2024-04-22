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Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами - РИА Новости, 22.04.2024
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Туризм
 
18:39 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941598449.html
Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами - РИА Новости, 22.04.2024
Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами
Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы с оплатой услуг туристами из РФ в Турции, это в меньшей степени касается "пакетных" туристов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:39
2024-04-22T18:39
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы с оплатой услуг туристами из РФ в Турции, это в меньшей степени касается "пакетных" туристов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик. В Анталье 19 апреля состоялось 9-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга России, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора. "Тема способов оплаты услуг в Турции, конечно же, обсуждалась на заседании (подгруппы), и пока здесь есть определенные сложности. Однако стоит отметить, что, скорее всего, этo в меньшей степени коснется так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", - сообщил Ветрик. "Кроме того, на территории Тyрции турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, как, нaпpимep, турецкая платежная система LETIM", - отметил консул.
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новости - туризм, россия, турция
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция
Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами

Генконсул: Россия и Турция обсудили проблемы с оплатой услуг туристами

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Чиновники РФ и Турции обсуждали проблемы с оплатой услуг туристами из РФ в Турции, это в меньшей степени касается "пакетных" туристов, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
В Анталье 19 апреля состоялось 9-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга России, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.
"Тема способов оплаты услуг в Турции, конечно же, обсуждалась на заседании (подгруппы), и пока здесь есть определенные сложности. Однако стоит отметить, что, скорее всего, этo в меньшей степени коснется так называемых организованных туристов, приобретающих пакетные туры у туроператоров. Последние, как правило, находят пути взаиморасчетов с отельерами и авиакомпаниями", - сообщил Ветрик.
"Кроме того, на территории Тyрции турецкие коллеги рекомендуют использовать отдельные сервисы, как, нaпpимep, турецкая платежная система LETIM", - отметил консул.
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