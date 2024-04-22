https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941597855.html
Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул
Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул - РИА Новости, 22.04.2024
Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул
Генеральное консульство РФ в Анталье не получало в последнее время информации об инцидентах между российскими и украинскими туристами, турецкие власти не... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:38
2024-04-22T18:38
2024-04-22T18:39
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало в последнее время информации об инцидентах между российскими и украинскими туристами, турецкие власти не допустят конфликтов на межнациональной почве и будут их пресекать, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик. "Что касается конфликтов с украинскими туристами, то в последнее время информация о подобных инцидентах в генконсульство не поступала", - сообщил Ветрик. "Здесь необходимо отметить четкий и последовательный подход турецких властей, которые на всевозможных уровнях обозначили свою позицию, что на территории Турции временно пребывают и постоянно проживают люди самых разныx национальностeй, и турецкие власти не допустят и будут всячески пресекать какие-либо конфликты на национальной почве", - сообщил генконсул. По официальным данным Управления по делам миграции, в Турции постоянно проживают более 98 тысяч россиян с видом на жительство и более 36 тысяч граждан Украины.
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РИА Новости
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в мире, россия, анталья (провинция), турция, украина
В мире, Россия, Анталья (провинция), Турция, Украина
Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул
Генконсул: Турция не допустит конфликтов между туристами из России и Украины
СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало в последнее время информации об инцидентах между российскими и украинскими туристами, турецкие власти не допустят конфликтов на межнациональной почве и будут их пресекать, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
"Что касается конфликтов с украинскими туристами, то в последнее время информация о подобных инцидентах в генконсульство не поступала", - сообщил Ветрик.
"Здесь необходимо отметить четкий и последовательный подход турецких властей, которые на всевозможных уровнях обозначили свою позицию, что на территории Турции временно пребывают и постоянно проживают люди самых разныx национальностeй, и турецкие власти не допустят и будут всячески пресекать какие-либо конфликты на национальной почве", - сообщил генконсул.
По официальным данным Управления по делам миграции, в Турции постоянно проживают более 98 тысяч россиян с видом на жительство и более 36 тысяч граждан Украины
.