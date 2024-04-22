https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941597855.html

Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул

Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул - РИА Новости, 22.04.2024

Турция не допустит межнациональные конфликты между туристами, заявил консул

Генеральное консульство РФ в Анталье не получало в последнее время информации об инцидентах между российскими и украинскими туристами, турецкие власти не... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:38

2024-04-22T18:38

2024-04-22T18:39

в мире

россия

анталья (провинция)

турция

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154869/58/1548695895_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c29ac180ab4d1ecedc10e8e101edd849.jpg

СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье не получало в последнее время информации об инцидентах между российскими и украинскими туристами, турецкие власти не допустят конфликтов на межнациональной почве и будут их пресекать, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик. "Что касается конфликтов с украинскими туристами, то в последнее время информация о подобных инцидентах в генконсульство не поступала", - сообщил Ветрик. "Здесь необходимо отметить четкий и последовательный подход турецких властей, которые на всевозможных уровнях обозначили свою позицию, что на территории Турции временно пребывают и постоянно проживают люди самых разныx национальностeй, и турецкие власти не допустят и будут всячески пресекать какие-либо конфликты на национальной почве", - сообщил генконсул. По официальным данным Управления по делам миграции, в Турции постоянно проживают более 98 тысяч россиян с видом на жительство и более 36 тысяч граждан Украины.

https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html

россия

анталья (провинция)

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, анталья (провинция), турция, украина