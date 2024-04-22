https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941514296.html

В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом

В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом - РИА Новости, 22.04.2024

В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не прояснилась, но подготовка к нему ведётся, заявили РИА Новости по телефону в канцелярии... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:10

2024-04-22T14:10

2024-04-22T14:10

турция

в мире

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не прояснилась, но подготовка к нему ведётся, заявили РИА Новости по телефону в канцелярии президента Турции. Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами. “Нет, не определена. Но соответствующая подготовка идёт согласно поручению господина президента (Тайипа Эрдогана)”, - сообщили в канцелярии.

https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html

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Кирилл Волков

турция, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган