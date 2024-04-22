https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941514296.html
В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом
В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом - РИА Новости, 22.04.2024
В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом
Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не прояснилась, но подготовка к нему ведётся, заявили РИА Новости по телефону в канцелярии... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:10
2024-04-22T14:10
2024-04-22T14:10
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не прояснилась, но подготовка к нему ведётся, заявили РИА Новости по телефону в канцелярии президента Турции. Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами. “Нет, не определена. Но соответствующая подготовка идёт согласно поручению господина президента (Тайипа Эрдогана)”, - сообщили в канцелярии.
https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре пока не знают, когда Путин посетит Турцию с визитом
Канцелярия Эрдогана: визит Путина в Турцию готовится, но дат пока нет
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не прояснилась, но подготовка к нему ведётся, заявили РИА Новости по телефону в канцелярии президента Турции.
Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.
“Нет, не определена. Но соответствующая подготовка идёт согласно поручению господина президента (Тайипа Эрдогана)”, - сообщили в канцелярии.