Рейтинг@Mail.ru
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 22.04.2024 (обновлено: 09:59 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941412777.html
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2024
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник
Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:09
2024-04-22T09:59
в мире
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941435895_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_5f01ca25e3a7529b7b54d6645d50737e.jpg
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат". "Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941435895_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdd265f95aaa64051e4bd649c8c151de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, турция, россия, анкара (провинция)
В мире, Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция)
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник

Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов

© AFP 2024 / ADEM ALTANЦентральный банк Турции в Анкаре
Центральный банк Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AFP 2024 / ADEM ALTAN
Центральный банк Турции в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".
"Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией
Вчера, 04:11
 
В миреЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала