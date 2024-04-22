https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941412777.html

Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник

Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2024

Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник

Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T05:09

2024-04-22T05:09

2024-04-22T09:59

в мире

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россия

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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат". "Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

турция

россия

анкара (провинция)

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в мире, экономика, турция, россия, анкара (провинция)