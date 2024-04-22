https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941412777.html
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник - РИА Новости, 22.04.2024
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник
Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:09
2024-04-22T05:09
2024-04-22T09:59
в мире
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941435895_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_5f01ca25e3a7529b7b54d6645d50737e.jpg
АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат". "Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941435895_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdd265f95aaa64051e4bd649c8c151de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, турция, россия, анкара (провинция)
В мире, Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция)
Госбанки Турции разрешают россиянам открывать счета, сообщил источник
Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов