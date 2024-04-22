https://ria.ru/20240422/turisty-1941617559.html
Турция готова обеспечить комфортный отдых россиян, заявил генконсул
Турция готова обеспечить комфортный отдых россиян, заявил генконсул - РИА Новости, 22.04.2024
Турция готова обеспечить комфортный отдых россиян, заявил генконсул
Турецкие партнеры высоко ценят стабильный интерес россиян к летнему отдыху в Турции, готовы принимать решения для комфортного пребывания граждан РФ, заявил в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:53
2024-04-22T19:53
2024-04-22T19:53
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Турецкие партнеры высоко ценят стабильный интерес россиян к летнему отдыху в Турции, готовы принимать решения для комфортного пребывания граждан РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. В Анталье 19 апреля состоялось 9-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга России, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора. "Турецкие партнеры подчеркивали, что высоко ценят стабильный интерес к проведению летнего отдыха в этой стране, фиксировали все наши озабоченности и выражали готовность принимать необходимые решения, которые будут способствовать безопасному и комфортному пребыванию здесь наших соотечественников", - заявил Ветрик. Как сообщил Ветрик, с российской стороны на заседании были поставлены вопросы обеспечения, в первую очередь, безопасного отдыха россиян, включая более жесткий контроль за предоставляющими туристические услуги компаниями, участниками дорожного движения, дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности, дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, развитие колл-центров и служб помощи туристам. По его словам, турецкие чиновники рекомендуют туристам пользоваться в информационных целях проверенными источниками, в том числе официальным порталом goturkiye.com.
https://ria.ru/20240422/strakhovka-1941615333.html
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938483319.html
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россия, анталья (провинция), турция, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Турция, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Турция готова обеспечить комфортный отдых россиян, заявил генконсул
Генконсул Ветрик: Турция готова принимать решения для комфортного отдыха россиян
СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Турецкие партнеры высоко ценят стабильный интерес россиян к летнему отдыху в Турции, готовы принимать решения для комфортного пребывания граждан РФ, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
В Анталье 19 апреля состоялось 9-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга
России, Роспотребнадзора
, Росавиации
и туристического сектора.
"Турецкие партнеры подчеркивали, что высоко ценят стабильный интерес к проведению летнего отдыха в этой стране, фиксировали все наши озабоченности и выражали готовность принимать необходимые решения, которые будут способствовать безопасному и комфортному пребыванию здесь наших соотечественников", - заявил Ветрик.
Как сообщил Ветрик, с российской стороны на заседании были поставлены вопросы обеспечения, в первую очередь, безопасного отдыха россиян, включая более жесткий контроль за предоставляющими туристические услуги компаниями, участниками дорожного движения, дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности, дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, развитие колл-центров и служб помощи туристам.
По его словам, турецкие чиновники рекомендуют туристам пользоваться в информационных целях проверенными источниками, в том числе официальным порталом goturkiye.com.