https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941461422.html

Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку

Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 22.04.2024

Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку

Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:18

2024-04-22T11:18

2024-04-22T12:13

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр — РИА Новости. Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Генерал проинформировал о своем решении начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви."По согласованию с начальником Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛ, как только его преемник будет назначен", — говорится в пресс-релизе.Халива объяснил отставку своей ответственностью за события 7 октября 2023 года.Портал Ynet отмечает, что руководитель военной разведки принял это решение еще на ранней стадии операции в секторе Газа, но отложил его до завершения активной фазы боевых действий. В результате нападения бойцов движения ХАМАС в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Более ста человек до сих пор остаются в заложниках у палестинского движения.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html

https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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