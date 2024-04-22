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Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 22.04.2024
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:18
2024-04-22T11:18
2024-04-22T12:13
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр — РИА Новости. Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Генерал проинформировал о своем решении начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви."По согласованию с начальником Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛ, как только его преемник будет назначен", — говорится в пресс-релизе.Халива объяснил отставку своей ответственностью за события 7 октября 2023 года.Портал Ynet отмечает, что руководитель военной разведки принял это решение еще на ранней стадии операции в секторе Газа, но отложил его до завершения активной фазы боевых действий. В результате нападения бойцов движения ХАМАС в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Более ста человек до сих пор остаются в заложниках у палестинского движения.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
Глава управления разведки Генштаба Армии Израиля Халива объявил об отставке