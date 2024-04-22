Рейтинг@Mail.ru
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 22.04.2024 (обновлено: 12:13 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941461422.html
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку - РИА Новости, 22.04.2024
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:18
2024-04-22T12:13
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464102_184:0:1415:693_1920x0_80_0_0_87c170e86e922701f761205ee0f28ba0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр — РИА Новости. Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Генерал проинформировал о своем решении начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви."По согласованию с начальником Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛ, как только его преемник будет назначен", — говорится в пресс-релизе.Халива объяснил отставку своей ответственностью за события 7 октября 2023 года.Портал Ynet отмечает, что руководитель военной разведки принял это решение еще на ранней стадии операции в секторе Газа, но отложил его до завершения активной фазы боевых действий. В результате нападения бойцов движения ХАМАС в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Более ста человек до сих пор остаются в заложниках у палестинского движения.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911476147.html
https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464102_98:0:1522:1068_1920x0_80_0_0_1e306269b43a0c6624bb760f2439cdfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку

Глава управления разведки Генштаба Армии Израиля Халива объявил об отставке

CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit / Аарон Халива
Аарон Халива - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit /
Аарон Халива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр — РИА Новости. Глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива объявил об отставке, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Генерал проинформировал о своем решении начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Разведка Израиля сочла выдумкой атаку ХАМАС 7 октября, пишут СМИ
24 ноября 2023, 03:43
"По согласованию с начальником Генерального штаба и с одобрения министра обороны было решено, что генерал-майор Аарон Халива покинет свою должность и уйдет в отставку из ЦАХАЛ, как только его преемник будет назначен", — говорится в пресс-релизе.
Халива объяснил отставку своей ответственностью за события 7 октября 2023 года.
Портал Ynet отмечает, что руководитель военной разведки принял это решение еще на ранней стадии операции в секторе Газа, но отложил его до завершения активной фазы боевых действий.
В результате нападения бойцов движения ХАМАС в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. Более ста человек до сих пор остаются в заложниках у палестинского движения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала