Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане
ЦАХАЛ подтвердил потерю беспилотника в Ливане
© Фото : Israel Defense Forces/ Zev MarmorsteinИзраильские военные запускают разведывательный беспилотник "Skylark"
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник "Skylark". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС был сбит ракетой земля-воздух в Ливане, после чего армия нанесла ответный удар по месту запуска ракеты.
Ранее ливанское движение "Хезболлах" сообщило, что сбило беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана.
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"Ракета земля-воздух была запущена по БПЛА израильских ВВС, который действовал в воздушном пространстве Ливана. В результате БПЛА был поражен и упал на территории Ливана… истребители ВВС Израиля нанесли удар по месту запуска ракеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В сообщении также отмечается, что ВВС Израиля продолжают операции в воздушном пространстве Ливана "для защиты" Израиля.
Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.
С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".
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