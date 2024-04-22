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Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане - РИА Новости, 22.04.2024
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02:38 22.04.2024 (обновлено: 03:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941408039.html
Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане
Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане - РИА Новости, 22.04.2024
Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС был сбит ракетой земля-воздух в Ливане, после чего армия нанесла... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T02:38
2024-04-22T03:07
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС был сбит ракетой земля-воздух в Ливане, после чего армия нанесла ответный удар по месту запуска ракеты. Ранее ливанское движение "Хезболлах" сообщило, что сбило беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана. "Ракета земля-воздух была запущена по БПЛА израильских ВВС, который действовал в воздушном пространстве Ливана. В результате БПЛА был поражен и упал на территории Ливана… истребители ВВС Израиля нанесли удар по месту запуска ракеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. В сообщении также отмечается, что ВВС Израиля продолжают операции в воздушном пространстве Ливана "для защиты" Израиля. Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН. С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".
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в мире, ливан, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль подтвердил потерю БПЛА в Ливане

ЦАХАЛ подтвердил потерю беспилотника в Ливане

© Фото : Israel Defense Forces/ Zev MarmorsteinИзраильские военные запускают разведывательный беспилотник "Skylark"
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник Skylark - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Israel Defense Forces/ Zev Marmorstein
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник "Skylark". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС был сбит ракетой земля-воздух в Ливане, после чего армия нанесла ответный удар по месту запуска ракеты.
Ранее ливанское движение "Хезболлах" сообщило, что сбило беспилотник ВВС Израиля в районе Айшия на юге Ливана.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Ракета земля-воздух была запущена по БПЛА израильских ВВС, который действовал в воздушном пространстве Ливана. В результате БПЛА был поражен и упал на территории Ливана… истребители ВВС Израиля нанесли удар по месту запуска ракеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В сообщении также отмечается, что ВВС Израиля продолжают операции в воздушном пространстве Ливана "для защиты" Израиля.
Израильские разведывательные беспилотники и боевая авиация практически ежедневно нарушают воздушное пространство Ливана на протяжении последних нескольких лет. Ливанские власти уже неоднократно обращались в СБ ООН с требованием оказать давление на Израиль с целью прекращения посягательств на суверенитет соседнего государства, что в свою очередь является прямым нарушением резолюции 1701 СБ ООН.
С октября прошлого года после эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и израильской армией ЦАХАЛ начал также интенсивно использовать боевые БЛА для атаки по жилым домам и машинам на юге Ливана и в пригороде Бейрута. В результате подобных действий жертвами становились, как мирные граждане, так и командиры боевого крыла движения "Хезболлах".
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В миреЛиванИзраильХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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