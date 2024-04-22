https://ria.ru/20240422/truboprovod-1941418534.html

В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово"

В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово" - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово"

Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро "Потапово" завершают в Москве, работы выполнены на РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:52

2024-04-22T07:52

2024-04-22T07:52

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро "Потапово" завершают в Москве, работы выполнены на 95%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве продолжается масштабное строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции "Потапово". Так, АО "Мосводоканал" завершает прокладку 6,7 километра сетей диаметром от 63 до 355 миллиметров в поселении Сосенском (ТиНАО). Работы выполнены на 95 процентов", - говорится в с сообщении. Отмечается, что строительство трубопроводов завершится летом. Станция "Потапово" будет расположена после "Коммунарки" на Сокольнической линии метро.

https://radiosputnik.ru/20240408/potapovo-1938634040.html

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городское хозяйство москвы, москва, тинао, мосводоканал