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В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово" - РИА Новости, 22.04.2024
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07:52 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/truboprovod-1941418534.html
В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово"
В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово" - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово"
Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро "Потапово" завершают в Москве, работы выполнены на РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:52
2024-04-22T07:52
городское хозяйство москвы
москва
тинао
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро "Потапово" завершают в Москве, работы выполнены на 95%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве продолжается масштабное строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции "Потапово". Так, АО "Мосводоканал" завершает прокладку 6,7 километра сетей диаметром от 63 до 355 миллиметров в поселении Сосенском (ТиНАО). Работы выполнены на 95 процентов", - говорится в с сообщении. Отмечается, что строительство трубопроводов завершится летом. Станция "Потапово" будет расположена после "Коммунарки" на Сокольнической линии метро.
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городское хозяйство москвы, москва, тинао, мосводоканал
Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Мосводоканал
В Москве завершают строительство трубопроводов для метро "Потапово"

Строительство трубопроводов для метро "Потапово" почти завершилось

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий на строительной площадке станции метро
Рабочий на строительной площадке станции метро - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий на строительной площадке станции метро. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции метро "Потапово" завершают в Москве, работы выполнены на 95%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве продолжается масштабное строительство трубопроводов для подключения к централизованному водоснабжению второго вестибюля станции "Потапово". Так, АО "Мосводоканал" завершает прокладку 6,7 километра сетей диаметром от 63 до 355 миллиметров в поселении Сосенском (ТиНАО). Работы выполнены на 95 процентов", - говорится в с сообщении.
Отмечается, что строительство трубопроводов завершится летом. Станция "Потапово" будет расположена после "Коммунарки" на Сокольнической линии метро.
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Городское хозяйство МосквыМоскваТиНАОМосводоканал
 
 
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