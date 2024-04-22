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В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024
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12:22 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/torgovlya-1941480323.html
В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана
В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024
В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана
Между Россией и Азербайджаном есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала, а также имеются для этого возможности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:22
2024-04-22T12:22
азербайджан
россия
дмитрий песков
владимир путин
ильхам алиев
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Между Россией и Азербайджаном есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала, а также имеются для этого возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эти вопросы обсудят на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Активно в повестке дня будут стоять и экономические (вопросы). Азербайджан - наш хороший экономически торговый партнер, имеются большие резервы для расширения всего потенциала всего торгово-экономического взаимодействия. Мы третий торгово-экономический партнер Азербайджана после Италии и Турции", - сказал Песков журналистам, говоря о том, что будут обсуждать лидеры России и Азербайджана на встрече.
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азербайджан
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азербайджан, россия, дмитрий песков, владимир путин, ильхам алиев, экономика, москва
Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Экономика, Москва
В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана

Песков: Россия и Азербайджан имеют потенциал для расширения торгового потенциала

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Между Россией и Азербайджаном есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала, а также имеются для этого возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что эти вопросы обсудят на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Активно в повестке дня будут стоять и экономические (вопросы). Азербайджан - наш хороший экономически торговый партнер, имеются большие резервы для расширения всего потенциала всего торгово-экономического взаимодействия. Мы третий торгово-экономический партнер Азербайджана после Италии и Турции", - сказал Песков журналистам, говоря о том, что будут обсуждать лидеры России и Азербайджана на встрече.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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АзербайджанРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИльхам АлиевЭкономикаМосква
 
 
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