https://ria.ru/20240422/torgovlya-1941480323.html

В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана

В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024

В Кремле заявили о потенциале для расширения торговли России и Азербайджана

Между Россией и Азербайджаном есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала, а также имеются для этого возможности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:22

2024-04-22T12:22

2024-04-22T12:22

азербайджан

россия

дмитрий песков

владимир путин

ильхам алиев

экономика

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Между Россией и Азербайджаном есть потенциал для расширения торгово-экономического потенциала, а также имеются для этого возможности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эти вопросы обсудят на встрече президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Активно в повестке дня будут стоять и экономические (вопросы). Азербайджан - наш хороший экономически торговый партнер, имеются большие резервы для расширения всего потенциала всего торгово-экономического взаимодействия. Мы третий торгово-экономический партнер Азербайджана после Италии и Турции", - сказал Песков журналистам, говоря о том, что будут обсуждать лидеры России и Азербайджана на встрече.

https://ria.ru/20240422/peregovory-1941402081.html

азербайджан

россия

москва

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Ольга Фомченкова

азербайджан, россия, дмитрий песков, владимир путин, ильхам алиев, экономика, москва