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Уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
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19:18 22.04.2024 (обновлено: 19:30 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/tobol-1941607343.html
Уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров
Уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров за сутки, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:18
2024-04-22T19:30
коркино
александр моор
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров за сутки, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Большая вода идёт и по реке Тобол. В селе Коркино рост уже 89 сантиметров за сутки", - написал губернатор. На 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Тоболе около Коркино достиг 630 сантиметров, при этом на 8.00 (6.00 мск) уровень воды составлял 554 сантиметра.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240417/evakuatsiya-1940619805.html
коркино
тобол (река)
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коркино, александр моор, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область
Коркино, Александр Моор, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тюменская область
Уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров

Моор: уровень Тобола в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского села Коркино вырос на 89 сантиметров за сутки, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Большая вода идёт и по реке Тобол. В селе Коркино рост уже 89 сантиметров за сутки", - написал губернатор.
На 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Тоболе около Коркино достиг 630 сантиметров, при этом на 8.00 (6.00 мск) уровень воды составлял 554 сантиметра.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
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КоркиноАлександр МоорТобол (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияТюменская область
 
 
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