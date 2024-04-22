https://ria.ru/20240422/times-1941613690.html

США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ

США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ

Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:36

2024-04-22T19:36

2024-04-22T20:03

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times. Конгрессмены США в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. "Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", - пишет издание. По данным Times, Вашингтон не уточняет, какое вооружение будет отправлено. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять новые поставки на Украину. "Четырнадцать миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту - ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", - подчеркивает издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины