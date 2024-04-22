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США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 22.04.2024 (обновлено: 20:03 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/times-1941613690.html
США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ
США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ
Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:36
2024-04-22T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times. Конгрессмены США в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. "Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", - пишет издание. По данным Times, Вашингтон не уточняет, какое вооружение будет отправлено. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять новые поставки на Украину. "Четырнадцать миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту - ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", - подчеркивает издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ

Times: США могут отправить оружие ВСУ в считанные дни, но не уточняется какое

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times.
Конгрессмены США в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.
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"Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", - пишет издание. По данным Times, Вашингтон не уточняет, какое вооружение будет отправлено. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять новые поставки на Украину.
"Четырнадцать миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту - ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", - подчеркивает издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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