США могут отправить вооружения Украине в считанные дни, пишут СМИ
Times: США могут отправить оружие ВСУ в считанные дни, но не уточняется какое
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", однако не уточняется, какое вооружение будет направлено, сообщает газета Times.
Конгрессмены США в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.
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"Пентагон может обеспечить поставки оружия на Украину в считанные дни", - пишет издание. По данным Times, Вашингтон не уточняет, какое вооружение будет отправлено. Газета отмечает, что из почти 61 миллиарда долларов, предусмотренных в законопроекте, около 23 миллиардов долларов будут использованы для "пополнения арсеналов США", что позволит осуществлять новые поставки на Украину.
"Четырнадцать миллиардов долларов (из 61 миллиарда по законопроекту - ред.) пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает системы вооружения для украинских военных напрямую от американских подрядчиков", - подчеркивает издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.