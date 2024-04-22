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В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия - РИА Новости, 22.04.2024
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11:44 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/times-1941469257.html
В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия
В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия - РИА Новости, 22.04.2024
В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия
В малайзийской школе-интернате в городе Бату Кикир на минувших выходных произошла массовая истерия, затронувшая 50 учащихся, в результате чего все 165... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:44
2024-04-22T11:44
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В малайзийской школе-интернате в городе Бату Кикир на минувших выходных произошла массовая истерия, затронувшая 50 учащихся, в результате чего все 165 проживающих в общежитии детей были отправлены домой для восстановления, сообщает малайзийская газета New Straits Times. Член парламента Малайзии Шамшулкахар Мохд Дели заявил, что 50 учащихся (19 мальчиков и 31 девочка в возрасте от 13 до 17 лет) из 165 детей, проживающих в общежитии, испытали массовую истерию. "Всем ученикам было разрешено вернуться домой, им предоставлены каникулы до дальнейшего уведомления", - объявил чиновник. По данным издания, крики и истерика учеников попала на кадры видеозаписи, распространяемой малайзийскими пользователями соцсетей. Подробности того, что стало причиной истерии, не уточняются. В 2019 году еще одна школа-интернат в Малайзии в городе Кота-Бару была закрыта после случая массовой истерии среди ее учениц. Сообщалось, что ее причиной стала "темная призрачная фигура", одновременно привидевшаяся сотне девочек. Тогда сотрудники школы вызывали учителей ислама, ученых и даже экзорцистов для молитвенных сеансов и работы с детьми.
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в мире, малайзия
В мире, Малайзия
В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия

В малайзийской школе-интернате произошла массовая истерия, затронувшая 50 детей

© Фото из соцсетейИнтернат Sekolah Menengah Kebangsaan в Малайзии, где произошла массовая истерия
Интернат Sekolah Menengah Kebangsaan в Малайзии, где произошла массовая истерия
© Фото из соцсетей
Интернат Sekolah Menengah Kebangsaan в Малайзии, где произошла массовая истерия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В малайзийской школе-интернате в городе Бату Кикир на минувших выходных произошла массовая истерия, затронувшая 50 учащихся, в результате чего все 165 проживающих в общежитии детей были отправлены домой для восстановления, сообщает малайзийская газета New Straits Times.
Член парламента Малайзии Шамшулкахар Мохд Дели заявил, что 50 учащихся (19 мальчиков и 31 девочка в возрасте от 13 до 17 лет) из 165 детей, проживающих в общежитии, испытали массовую истерию. "Всем ученикам было разрешено вернуться домой, им предоставлены каникулы до дальнейшего уведомления", - объявил чиновник.
По данным издания, крики и истерика учеников попала на кадры видеозаписи, распространяемой малайзийскими пользователями соцсетей. Подробности того, что стало причиной истерии, не уточняются.
В 2019 году еще одна школа-интернат в Малайзии в городе Кота-Бару была закрыта после случая массовой истерии среди ее учениц. Сообщалось, что ее причиной стала "темная призрачная фигура", одновременно привидевшаяся сотне девочек. Тогда сотрудники школы вызывали учителей ислама, ученых и даже экзорцистов для молитвенных сеансов и работы с детьми.
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