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Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ

Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ - РИА Новости, 22.04.2024

Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ

Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:45

2024-04-22T12:45

2024-04-22T14:09

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает "Судебно-юридическая газета"."Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. Позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса", — поясняет издание.Отмечается, что сам обвиняемый вину не признал. Он рассказал, что во время боевых действий получил контузию, о чем заранее предупредил командиров. Тем не менее, его признали годным для прохождения военной службы. Кроме того, мужчина сообщил, что у него на иждивении есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.Тем не менее его признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет, отметило издание.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

https://ria.ru/20240416/plennyy-1940310631.html

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в мире, днепр (город), вооруженные силы украины