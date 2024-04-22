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Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ - РИА Новости, 22.04.2024
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12:45 22.04.2024 (обновлено: 14:09 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/syug-1941487024.html
Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ
Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ - РИА Новости, 22.04.2024
Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ
Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:45
2024-04-22T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает "Судебно-юридическая газета"."Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. Позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса", — поясняет издание.Отмечается, что сам обвиняемый вину не признал. Он рассказал, что во время боевых действий получил контузию, о чем заранее предупредил командиров. Тем не менее, его признали годным для прохождения военной службы. Кроме того, мужчина сообщил, что у него на иждивении есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.Тем не менее его признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет, отметило издание.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
https://ria.ru/20240416/plennyy-1940310631.html
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в мире, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Солдата ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ

СЮГ: украинца приговорили к пяти годам заключения за отказ форсировать Днепр

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках, сообщает "Судебно-юридическая газета".
"Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. Позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса", — поясняет издание.
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Отмечается, что сам обвиняемый вину не признал. Он рассказал, что во время боевых действий получил контузию, о чем заранее предупредил командиров. Тем не менее, его признали годным для прохождения военной службы. Кроме того, мужчина сообщил, что у него на иждивении есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.
Тем не менее его признали виновным и приговорили к лишению свободы на пять лет, отметило издание.
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