https://ria.ru/20240422/svo-1941476852.html

Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле

Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024

Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле

Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:12

2024-04-22T12:12

2024-04-22T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о выделенной помощи, отметив, что принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф