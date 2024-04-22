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Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 22.04.2024 (обновлено: 12:39 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/svo-1941476852.html
Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле
Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле
Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:12
2024-04-22T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о выделенной помощи, отметив, что принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Динамика спецоперации всем абсолютно понятна, заявили в Кремле

Песков: российские военные улучшают позиции на СВО, динамика всем понятна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
"Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о выделенной помощи, отметив, что принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
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