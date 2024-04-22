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В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - РИА Новости, 22.04.2024
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09:59 22.04.2024 (обновлено: 11:00 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/studencheskiy-1941436195.html
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - РИА Новости, 22.04.2024
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:59
2024-04-22T11:00
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид, сообщается в Telegram-канале правительства.&quot;Эксперимент проведут с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года&quot;, — говорится в публикации.Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид, после чего они появятся в виде QR-кода в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении.Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных проездных билетов, а также при посещении музеев, театров, кино, концертов и других мероприятий, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Электронный студенческий будет служить и для прохода в учебное заведение.При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них по собственному желанию.Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
https://ria.ru/20240416/migranty-1940367298.html
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Навигатор абитуриента
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

В России с 25 апреля начнется перевод студбилетов и зачеток в электронный вид

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденческие билеты первокурсников в МГУ имени М. В. Ломоносова
Студенческие билеты первокурсников в МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Студенческие билеты первокурсников в МГУ имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид, сообщается в Telegram-канале правительства.
«

"Эксперимент проведут с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года", — говорится в публикации.

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Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие их обучение, переведут в электронный вид, после чего они появятся в виде QR-кода в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении.
Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных проездных билетов, а также при посещении музеев, театров, кино, концертов и других мероприятий, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой. Электронный студенческий будет служить и для прохода в учебное заведение.
При этом электронные документы не отменят обычные. Студенты смогут пользоваться любыми из них по собственному желанию.
Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Навигатор абитуриента
 
 
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