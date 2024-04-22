https://ria.ru/20240422/stskk-1941403650.html

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2024

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 10 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T00:44

2024-04-22T00:44

2024-04-22T00:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 10 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Один обстрел - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 10 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия