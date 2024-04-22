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ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.04.2024
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 10 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T00:44
2024-04-22T00:44
2024-04-22T00:44
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 10 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Один обстрел - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 10 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР