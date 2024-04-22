https://ria.ru/20240422/strakhovka-1941615333.html
Генконсул рассказал, как россиянам подготовиться к поездке в Турцию
Генконсул рассказал, как россиянам подготовиться к поездке в Турцию - РИА Новости, 22.04.2024
Генконсул рассказал, как россиянам подготовиться к поездке в Турцию
Планирующим посетить Турцию российским туристам лучше приобрести страховку с увеличенным покрытием и подготовить список необходимых контактов, чтобы избежать... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:47
2024-04-22T19:47
2024-04-22T19:48
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СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Планирующим посетить Турцию российским туристам лучше приобрести страховку с увеличенным покрытием и подготовить список необходимых контактов, чтобы избежать неприятных сюрпризов, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. П его словам, туристам следует задуматься о необходимости ответственного подхода к планированию поездки. "Иначе cyщecтвyет риск, что турпоездка может принести самые неприятные сюрпризы. Не стоит забывать, что вы едете в другую страну со своими законами, традициями и особенностями, которые нужно уважать и учитывать. Позаботьтесь заранее о своем здоровье, имея в виду, что климат в Анталье и Мугле летом очень жаркий. При этом медицинскиe услуги здесь весьма дорогостоящие, и я бы советовал на всякий случай приобретать страховой полис с увеличенным по сумме покрытием", - пояснил Ветрик. По его словам, в случае какого-либо серьезного лечения суммы покрытия стандартного полиса может оказаться недостаточно. Также он посоветовал зафиксировать перед поездкой необходимую информацию: телефоны турецких служб поддержки туристов, консульских учреждений России, полиции, страховой компании, чтобы в экстренной ситуации турист мог быстро связаться с нужными инстанциями.
https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html
https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html
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россия, анталья (провинция), турция, в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, В мире
Генконсул рассказал, как россиянам подготовиться к поездке в Турцию
Ветрик посоветовал россиянам купить страховки с увеличенным покрытием для Турции
СТАМБУЛ, 22 апр - РИА Новости. Планирующим посетить Турцию российским туристам лучше приобрести страховку с увеличенным покрытием и подготовить список необходимых контактов, чтобы избежать неприятных сюрпризов, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
П его словам, туристам следует задуматься о необходимости ответственного подхода к планированию поездки.
"Иначе cyщecтвyет риск, что турпоездка может принести самые неприятные сюрпризы. Не стоит забывать, что вы едете в другую страну со своими законами, традициями и особенностями, которые нужно уважать и учитывать. Позаботьтесь заранее о своем здоровье, имея в виду, что климат в Анталье и Мугле летом очень жаркий. При этом медицинскиe услуги здесь весьма дорогостоящие, и я бы советовал на всякий случай приобретать страховой полис с увеличенным по сумме покрытием", - пояснил Ветрик.
По его словам, в случае какого-либо серьезного лечения суммы покрытия стандартного полиса может оказаться недостаточно.
Также он посоветовал зафиксировать перед поездкой необходимую информацию: телефоны турецких служб поддержки туристов, консульских учреждений России, полиции, страховой компании, чтобы в экстренной ситуации турист мог быстро связаться с нужными инстанциями.