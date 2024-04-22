НАТО может передать Украине Patriot в ближайшее время, заявил Столтенберг
Столтенберг: страны НАТО вскоре могут передать Киеву системы ПВО Patriot
© AP Photo / Mindaugas KulbisЙенс Столтенберг
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ряд стран-членов НАТО уже в ближайшее время могут, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, объявить о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot,
"Германия уже объявила о (намерении передать - ред.) дополнительную батарею Patriot. Другие наши союзники, как я ожидаю, объявят об этом в ближайшие дни или, по крайней мере, в ближайшее время", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS.
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Столтенберг добавил, что страны НАТО работают с оборонной промышленностью, "чтобы удостовериться в том, что они могут сделать всё возможное, чтобы нарастить производство, но не только нарастить производство новых систем, но и убедиться в том, что мы можем обновить все системы". Он добавил, что Украине, помимо самих оружейных систем, необходимы также боеприпасы к ним.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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