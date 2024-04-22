https://ria.ru/20240422/stoltenberg-1941532403.html

НАТО может передать Украине Patriot в ближайшее время, заявил Столтенберг

НАТО может передать Украине Patriot в ближайшее время, заявил Столтенберг - РИА Новости, 22.04.2024

НАТО может передать Украине Patriot в ближайшее время, заявил Столтенберг

Ряд стран-членов НАТО уже в ближайшее время могут, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, объявить о намерении передать Украине системы... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:05

2024-04-22T15:05

2024-04-22T15:24

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ряд стран-членов НАТО уже в ближайшее время могут, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, объявить о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, "Германия уже объявила о (намерении передать - ред.) дополнительную батарею Patriot. Другие наши союзники, как я ожидаю, объявят об этом в ближайшие дни или, по крайней мере, в ближайшее время", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS. Столтенберг добавил, что страны НАТО работают с оборонной промышленностью, "чтобы удостовериться в том, что они могут сделать всё возможное, чтобы нарастить производство, но не только нарастить производство новых систем, но и убедиться в том, что мы можем обновить все системы". Он добавил, что Украине, помимо самих оружейных систем, необходимы также боеприпасы к ним. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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в мире, украина, россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато