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ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 22.04.2024 (обновлено: 13:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941500528.html
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2024
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области
Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:27
2024-04-22T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
работино
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, работино, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Работино, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области

Минобороны: ВС России уничтожили до 45 украинских военных и два пикапа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияРаботиноВооруженные силы РФ
 
 
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