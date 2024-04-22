https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941500528.html

ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области

ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2024

ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области

Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:27

2024-04-22T13:27

2024-04-22T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

россия

работино

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, работино, вооруженные силы рф