https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941500528.html
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 22.04.2024
ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области
Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:27
2024-04-22T13:27
2024-04-22T13:49
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безопасность
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские подразделения в Запорожской области нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 45 военнослужащих и два пикапа, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили до 45 украинских военных в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили до 45 украинских военных и два пикапа