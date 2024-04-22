https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941499303.html

ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки

ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки - РИА Новости, 22.04.2024

ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат, сообщило в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:25

2024-04-22T13:25

2024-04-22T13:49

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР."Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)