https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941499303.html
ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки
ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки - РИА Новости, 22.04.2024
ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат, сообщило в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:25
2024-04-22T13:25
2024-04-22T13:49
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в ДНР.Кроме того, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР."Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941497972.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки потеряли 410 солдат за сутки
Потери ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки составили до 410 человек