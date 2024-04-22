https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941498968.html
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.04.2024
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:24
2024-04-22T13:24
2024-04-22T13:35
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "К новым "контрнаступам" противника - а именно на них, естественно, и будут поступать средства - вполне готовы, и жечь новую западную технику на поле боя будем без устали и сомнений, сколько бы ее ни появилось. Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев. По его словам, еще предстоит разобраться, куда и на что будут направлены выделенные Конгрессом США деньги, какая часть из них так и останется в стране, чтобы Пентагон смог пополнить свои арсеналы, а какая будет, как обычно, разворована функционерами киевского режима.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: Россия победит, сколько бы США ни поставляли помощи Украине