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Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 22.04.2024 (обновлено: 13:35 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941498968.html
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.04.2024
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме
Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T13:24
2024-04-22T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
госдума рф
алексей журавлев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "К новым "контрнаступам" противника - а именно на них, естественно, и будут поступать средства - вполне готовы, и жечь новую западную технику на поле боя будем без устали и сомнений, сколько бы ее ни появилось. Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев. По его словам, еще предстоит разобраться, куда и на что будут направлены выделенные Конгрессом США деньги, какая часть из них так и останется в стране, чтобы Пентагон смог пополнить свои арсеналы, а какая будет, как обычно, разворована функционерами киевского режима.
https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, украина, россия, сша, госдума рф, алексей журавлев , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Госдума РФ, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: Россия победит, сколько бы США ни поставляли помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Изображение сгенерировано ИИ
США решают, давать ли Украине гробовые деньги
20 апреля, 08:00
"К новым "контрнаступам" противника - а именно на них, естественно, и будут поступать средства - вполне готовы, и жечь новую западную технику на поле боя будем без устали и сомнений, сколько бы ее ни появилось. Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев.
По его словам, еще предстоит разобраться, куда и на что будут направлены выделенные Конгрессом США деньги, какая часть из них так и останется в стране, чтобы Пентагон смог пополнить свои арсеналы, а какая будет, как обычно, разворована функционерами киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАГосдума РФАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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