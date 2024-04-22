https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941498968.html

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.04.2024

Помощь США Украине не повлияет на результат спецоперации, заявили в Госдуме

Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:24

2024-04-22T13:24

2024-04-22T13:35

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Американская помощь Украине не повлияет на результат спецоперации, Россия все равно победит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "К новым "контрнаступам" противника - а именно на них, естественно, и будут поступать средства - вполне готовы, и жечь новую западную технику на поле боя будем без устали и сомнений, сколько бы ее ни появилось. Это лишь продлит агонию киевского режима, но уже не повлияет на результат - мы все равно победим", - сказал Журавлев. По его словам, еще предстоит разобраться, куда и на что будут направлены выделенные Конгрессом США деньги, какая часть из них так и останется в стране, чтобы Пентагон смог пополнить свои арсеналы, а какая будет, как обычно, разворована функционерами киевского режима.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, госдума рф, алексей журавлев , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф