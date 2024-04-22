https://ria.ru/20240422/spetsoperatsiya-1941423123.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.04.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

2024-04-22T14:31

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 22 апреля 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска освободили село Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отразили 16 контратак ВСУ. Ликвидированы 142 района скопления живой силы и техники, позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 240 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотников, 508 зенитных ракетных комплексов, 1269 реактивных систем залпового огня, 15817 танков и других бронемашин, 9040 орудий полевой артиллерии и 21232 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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