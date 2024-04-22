https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941577801.html

Нижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

Нижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана - РИА Новости, 22.04.2024

Нижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Навоийской областью Узбекистана в рамках четвертой Международной выставки "Иннопром. Центральная... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:34

2024-04-22T17:34

2024-04-22T17:34

нижегородская область

навоийская область

нижегородская область

узбекистан

денис мантуров

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Навоийской областью Узбекистана в рамках четвертой Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая открылась в Ташкенте 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства российского региона. Документ подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель хокима Навоийской области Элбек Гаффоров. На официальной церемонии также присутствовал заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Товарооборот между Нижегородской областью и Узбекистаном за последний год существенно вырос, и мы продолжаем работать над развитием двусторонних отношений как в целом со страной, так и с отдельными ее регионами. В 2022 году на "Иннопроме. Центральная Азия" был подписан меморандум о сотрудничестве между Нижегородской и Навоийской областями, а сегодня он перерос в полноценное соглашение. В Навоийской области уже открыто совместное российско-узбекское машиностроительное предприятие, и мы стремимся укреплять сотрудничество", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Соглашение предполагает тесное взаимодействие по широкому перечню направлений: в промышленности, торговле, инвестиционной и инновационной деятельности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре, туризме, спорте. "Мы крайне заинтересованы в масштабировании нашего сотрудничества и считаю, что данный документ позволит не только укрепить связи, но и наметить новые планы развития двусторонних отношений. Навоийская область, как и Нижегородская – промышленный регион. Основные точки роста видим в этой сфере, а также в сельском хозяйстве", - приводятся в сообщении слова Саносяна. После подписания соглашения состоялись рабочие встречи нижегородской делегации с представителями Навоийской и Кашкадарьинской областей Республики Узбекистан, на которых стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодных отношений в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Подчеркивается, что Нижегородская область активно развивает взаимодействие с Узбекистаном: сейчас ее регионами-партнерами являются Бухарская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская и Навоийская области.

https://ria.ru/20240412/drevesina-1939703175.html

навоийская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

навоийская область, нижегородская область, узбекистан, денис мантуров, глеб никитин