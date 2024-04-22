Нижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
© Фото : Правительство Нижегородской областиНижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
Нижегородцы будут сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Навоийской областью Узбекистана в рамках четвертой Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая открылась в Ташкенте 22 апреля, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Документ подписали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель хокима Навоийской области Элбек Гаффоров. На официальной церемонии также присутствовал заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«
"Товарооборот между Нижегородской областью и Узбекистаном за последний год существенно вырос, и мы продолжаем работать над развитием двусторонних отношений как в целом со страной, так и с отдельными ее регионами. В 2022 году на "Иннопроме. Центральная Азия" был подписан меморандум о сотрудничестве между Нижегородской и Навоийской областями, а сегодня он перерос в полноценное соглашение. В Навоийской области уже открыто совместное российско-узбекское машиностроительное предприятие, и мы стремимся укреплять сотрудничество", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Соглашение предполагает тесное взаимодействие по широкому перечню направлений: в промышленности, торговле, инвестиционной и инновационной деятельности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре, туризме, спорте.
«
"Мы крайне заинтересованы в масштабировании нашего сотрудничества и считаю, что данный документ позволит не только укрепить связи, но и наметить новые планы развития двусторонних отношений. Навоийская область, как и Нижегородская – промышленный регион. Основные точки роста видим в этой сфере, а также в сельском хозяйстве", - приводятся в сообщении слова Саносяна.
После подписания соглашения состоялись рабочие встречи нижегородской делегации с представителями Навоийской и Кашкадарьинской областей Республики Узбекистан, на которых стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодных отношений в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Подчеркивается, что Нижегородская область активно развивает взаимодействие с Узбекистаном: сейчас ее регионами-партнерами являются Бухарская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская и Навоийская области.