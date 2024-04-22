https://ria.ru/20240422/sotrudnichestvo-1941563627.html

Архангельская область и Белоруссия наращивают темпы сотрудничества

Архангельская область и Белоруссия наращивают темпы сотрудничества - РИА Новости, 22.04.2024

Архангельская область и Белоруссия наращивают темпы сотрудничества

Архангельская область и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в таких областях, как транспорт, логистика, сервисное обслуживание, а также в науке и... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

2024-04-22T16:47

архангельская область

архангельская область

белоруссия

минск

александр лукашенко

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941559644_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2ad1f392032d408d04ad26e64856a3ea.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 22 апр – РИА Новости. Архангельская область и Белоруссия намерены развивать сотрудничество в таких областях, как транспорт, логистика, сервисное обслуживание, а также в науке и образовании, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области по итогам встречи губернатора Александра Цыбульского и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Цыбульский находится в рабочим визитом в Белоруссии. В начале встречи президент Лукашенко отметил, что прибытие делегации российского региона в Минск на прямом авиарейсе является позитивным событием для дальнейшего развития взаимодействия в рамках Союзного государства. Сообщается, что программа визита делегации Архангельской области в Белоруссию предусматривает встречи на уровне республиканского правительства, посещение крупных предприятий, обмен опытом регионального развития. Для Архангельской области сотрудничество с Белоруссией является одним из приоритетных направлений развития международных связей. "Архангельская область – давний и очень надежный партнер Беларуси. С 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли. Отлично, что с начала этого года сохраняется положительная динамика, товарооборот увеличился в этом году почти в три раза", - приводятся в сообщении слова Лукашенко. Он добавил, что при этом опережающими темпами вырос импорт из Архангельской области, примерно в пять раз – практически до 22 миллионов долларов. Цыбульский отметил, что для поиска потенциальных партнеров в Минск прибыли представители 30 компаний из Архангельской области для участия в бизнес-миссии. Глава региона также добавил, что расценивает сложившуюся геополитическую обстановку исключительно как возможность для еще более масштабного развития двустороннего взаимодействия. Одним из перспективных направлений сотрудничества Цыбульский назвал возможность отправки грузов предприятиями-экспортерами Белоруссии через морской порт Архангельск, в том числе по Северному морскому пути – единственной океанской коммуникации, которая на всем своем протяжении проходит по территориальным водам РФ. "Наращивание грузооборота в равной степени актуально и для Архангельской области, и для Республики Беларусь. Архангельск традиционно имеет компетенции и возможности для перевалки грузов, в первую очередь по Северному морскому пути. Мы предлагаем возможности Архангельского морского торгового порта для перевозки экспортных грузов из Беларуси", – сказал губернатор. В качестве актуальной для обеих сторон темы Александр Лукашенко также обозначил строительство судов усиленного ледового класса, подчеркнув, что для Белоруссии важно серьезно освоить Северный морской путь, по которому можно поставлять десятки миллионов тонн груза. Еще одно направление, в котором глава белорусского государства предложил работать сообща, – логистика и транспорт. Перспективным направлением сотрудничества также может стать локализация в Архангельской области белорусских компаний с проектами мультибрендового сервисного обслуживания поставляемой на Северо-Запад России белорусской техники и производством наиболее востребованных запасных частей, инструментов и приспособлений. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, белорусские предприятия готовы участвовать в организации обслуживания техники на местах. В свою очередь Архангельская область готова предложить перспективные площадки для размещения сборочных производств, а также целый ряд инструментов государственной поддержки в целях повышения эффективности разработки и реализации инвестиционных проектов в регионе. Помимо этого в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между научно-образовательными учреждениями Белоруссии и Архангельской области.

https://ria.ru/20231118/soglasheniya-1910238149.html

https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909906423.html

архангельская область

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, александр цыбульский