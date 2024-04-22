https://ria.ru/20240422/skhrony-1941416661.html

В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением

В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением - РИА Новости, 22.04.2024

В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением

Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:07

2024-04-22T07:07

2024-04-22T12:41

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ. "УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", — сказали в ведомстве. В схронах обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства. В ведомстве отметили, что в местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам.

https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html

авдеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы украины