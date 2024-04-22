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В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 22.04.2024 (обновлено: 12:41 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/skhrony-1941416661.html
В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением
В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением - РИА Новости, 22.04.2024
В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением
Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:07
2024-04-22T12:41
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ. "УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", — сказали в ведомстве. В схронах обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства. В ведомстве отметили, что в местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам.
https://ria.ru/20240125/vsu-1923452736.html
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением

ФСБ нашла схроны с оружием, оставленные ВСУ при отступлении из Авдеевки

Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ.
"УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", — сказали в ведомстве.
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
1 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
2 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
3 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
4 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
1 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
2 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
3 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
4 из 4
В схронах обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
В ведомстве отметили, что в местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВооруженные силы Украины
 
 
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