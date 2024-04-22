В Авдеевке обнаружили схроны с иностранным вооружением
ФСБ нашла схроны с оружием, оставленные ВСУ при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Авдеевке схроны в том числе с иностранным вооружением, сообщило региональное управление ФСБ.
"УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка", — сказали в ведомстве.
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
1 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
2 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
3 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
4 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
1 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
2 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
3 из 4
Оружие из заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении из Авдеевки
4 из 4
В схронах обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
В ведомстве отметили, что в местах хранения вооружений были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам.
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