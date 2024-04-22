Россия смогла стряхнуть одежки страны третьего мира, заявила Симоньян
Симоньян: РФ стряхнула одежки страны третьего мира, навязанные Западом в 2000-е
Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 апр — РИА Новости. Россия сумела стряхнуть одежки страны третьего мира, навязанные в 2000-х годах Западом, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"И мы для них стали страной третьего мира. А пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому. Они не могут это терпеть. И не смогут. И не остановятся. Вопрос у нас в том, что должны делать мы? Мы должны продолжать развиваться так, как мы развивались всегда", — заявила Симоньян.
Она напомнила, что США распространяют свою идеологию "собственной исключительности" со времен колониализма, навязывая ее и в современном мире. "Они распространяют эту свою психологию и на нас. А наше дело — сопротивляться. Мы для них — такая же колония. Вы вспомните эти (нефтегазовые проекты) "Сахалин-1", "Сахалин-2". Помните, как 20 лет назад Владимир Владимирович (Путин) выступил против этого, против этих кабальных договоров, которыми они всегда вот так вот прилепляли к себе в своем колониализме?" — сказала медиаменеджер.
Симоньян отметила необходимость искать "своих", расширять круг друзей, а также напомнила, что в Москве проходит съезд "молдавских оппозиционных сил".
"Мы должны их поддерживать. Такие же силы есть в других странах. Мы должны поддерживать и их. Потому что у нас есть один выход — или мы остаемся Россией, такой, как нам твердит и руководит нами наша великая история и культура, или мы превращаемся в зараженных оспой индейцев, и этот паук будет высасывать нас как муху, пока эта муха не подохнет", — заключила она.