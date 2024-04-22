https://ria.ru/20240422/shturmoviki-1941413399.html

Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника

Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника - РИА Новости, 22.04.2024

Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника

Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T05:33

2024-04-22T05:33

2024-04-22T11:49

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. "В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен", — рассказали в военном ведомстве.Там пояснили, что штурмовики обычно работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов. Бойцы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии из Приморья под командованием офицера с позывным Саваль успешно провели разведку боем и последовательно зачистили укрепленные позиции противника.По словам офицера, у солдат ВСУ всегда наготове беспилотники, поэтому штурмовики стараются незаметно попасть к ним в тыл."Пока враг поймет, что в тылу у него мы, бывает уже поздно, — мы уже начинаем зачистку позиции", — сказал он.В Минобороны подчеркнули, что штурмовые отряды всегда находятся в полной боевой готовности, каждый день проводят тренировки и отрабатывают самые разные сценарии, которые могут пригодиться в реальном бою. Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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волноваха, россия, вооруженные силы украины, безопасность