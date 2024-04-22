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Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 22.04.2024 (обновлено: 11:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/shturmoviki-1941413399.html
Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника
Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника - РИА Новости, 22.04.2024
Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника
Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:33
2024-04-22T11:49
специальная военная операция на украине
волноваха
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. "В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен", — рассказали в военном ведомстве.Там пояснили, что штурмовики обычно работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов. Бойцы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии из Приморья под командованием офицера с позывным Саваль успешно провели разведку боем и последовательно зачистили укрепленные позиции противника.По словам офицера, у солдат ВСУ всегда наготове беспилотники, поэтому штурмовики стараются незаметно попасть к ним в тыл."Пока враг поймет, что в тылу у него мы, бывает уже поздно, — мы уже начинаем зачистку позиции", — сказал он.В Минобороны подчеркнули, что штурмовые отряды всегда находятся в полной боевой готовности, каждый день проводят тренировки и отрабатывают самые разные сценарии, которые могут пригодиться в реальном бою. Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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волноваха, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника

Минобороны: штурмовики группировки "Восток" захватили позиции ВСУ под Волновахой

© Минобороны РоссииШтурмовые группы группировки войск "Восток" захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи
Штурмовые группы группировки войск Восток захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи
© Минобороны России
Штурмовые группы группировки войск "Восток" захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Два штурмовика группировки войск "Восток" вступили в бой с восемью украинскими солдатами и захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
"В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен", — рассказали в военном ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Там пояснили, что штурмовики обычно работают малыми группами, передвигаются короткими перебежками, стараются заходить с флангов. Бойцы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии из Приморья под командованием офицера с позывным Саваль успешно провели разведку боем и последовательно зачистили укрепленные позиции противника.
По словам офицера, у солдат ВСУ всегда наготове беспилотники, поэтому штурмовики стараются незаметно попасть к ним в тыл.
"Пока враг поймет, что в тылу у него мы, бывает уже поздно, — мы уже начинаем зачистку позиции", — сказал он.
В Минобороны подчеркнули, что штурмовые отряды всегда находятся в полной боевой готовности, каждый день проводят тренировки и отрабатывают самые разные сценарии, которые могут пригодиться в реальном бою.
Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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